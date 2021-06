Google Workspace : le nouveau Gmail sur web est disponible pour tout le monde

Google Workspace n'est désormais plus réservé seulement aux entreprises et propose des fonctions même aux particuliers désormais. À cette occasion, l'interface Gmail pour le web se transforme.

Google Worskspace se rend disponible à tous les utilisateurs et donc notamment aux particuliers. À cette occasion, quelques petites nouveautés intéressantes sont à signaler. Avant de voir ça de plus près, autorisons-nous une petite piqûre de rappel.

Google Workspace pour tout le monde

Début octobre 2020, la solution G Suite était remplacée par Google Workspace. Pour rappel, G Suite regroupe les différents logiciels du géant de Mountain View (Gmail, Docs, Meet…) en proposant des fonctions dédiées au monde de l’entreprise.

Avec Google Workspace, toutes ces plateformes ont accueilli de nouveaux logos et, surtout, les différents services devenaient plus complémentaires en s’intégrant mieux les uns dans les autres. Exemple : il est possible de créer un fichier Google Docs directement dans une conversation Google Docs tandis que Meet promet de fonctionner en picture-in-picture par-dessus les autres services pour pouvoir facilement continuer votre visioconférence tout en faisant autre chose.

Or, « à partir d’aujourd’hui, tout Google Workspace est disponible pour tout le monde avec un compte Google », lit-on dans un article de blog officiel. L’entreprise affirme que cela permettra aux utilisateurs d’être davantage connectés avec leurs proches et de mener à bien des projets ensemble plus facilement.

Une nouvelle interface Gmail

Sur Gmail, vous verrez ainsi votre interface se transformer sur la colonne de gauche pour accueillir les fonctions « Discussions », « Salons » et, plus bas, « Visioconférences ». Google affirme que « vous pouvez créer un espace de collaboration sécurisé dans Google Chat pour tenir tout le monde au courant, partager des idées et conserver toutes vos informations importantes au même endroit, qu’il s’agisse de vidéos et de photos de votre dernier voyage ou d’un Google Sheets pour le budget annuel de votre famille ».

Sont également évoquées les suggestions intelligentes de fichiers et de personnes à taguer ou encore la nouvelle option Smart Canvas très inspirée de Notion. Bref, avec Workspace, vous pourrez transformer vos services Google en véritable usine à gaz, même pour vos usages personnels.

Pour profiter de la nouvelle interface de Gmail, il suffit d’activer Google Chat dans les paramètres généraux de votre boîte mail. Cette fonction remplacera Hangouts.