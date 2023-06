Votre adresse Gmail est concernée par un piratage ? Google va scanner le dark web pour le savoir

Google ajoute une nouvelle fonction de sécurité pour les adresses mail Gmail. Vous allez pouvoir savoir si votre adresse se trouve dans une base de données piratée.

Des piratages de bases de données d’utilisateurs ont lieu tous les jours. Il est possible que votre adresse mail se trouve dans l’une d’entre elles et qu’elle soit à disposition de pirates. Le plus dangereux, c’est lorsqu’il y a un mot de passe associé, ce qui rend votre compte facilement piratable. Google va vous aider à détecter ces piratages.

Votre adresse Gmail est-elle sur le dark web ?

C’est dans un article de blog que Google annonce une nouvelle fonctionnalité, intitulée « Dark web report », littéralement « Rapport sur le dark web ». Pour le moment, elle est « disponible pour la plupart des comptes Google aux États-Unis sur le site et l’application Google One. »

Dark web report permet de réaliser une analyse dans les bases de données piratées. Google les possède et les répertorie et peut arriver à savoir si votre adresse Gmail s’y trouve. Il s’agit d’une sorte d’équivalent au site Have I Been Pwned très réputé depuis des années. Ce n’est pas le premier outil de Google de la sorte : en 2019, le géant du web avait lancé une fonction permettant de voir si ses mots de passe s’étaient retrouvés dans la nature.

L’intérêt par la suite est de vous donner des consignes sur la marche à suivre pour régler cela. Si votre mot de passe est présent dans une de ces bases, il est par exemple conseillé de le modifier sur le site ou l’application victime du piratage. La plateforme vous rappelle aussi de varier les mots de passe d’un service à l’autre.

Google précise que les utilisateurs américains « peuvent rechercher des informations personnelles supplémentaires, telles que leur numéro de sécurité sociale. » Pour le moment, seuls les Américains ont accès à cette fonctionnalité, mais l’entreprise a ajouté que plus de 20 pays en profiteront dans les mois à venir. Cela ne concerne que les comptes personnels et non les comptes Google Workspace. A priori, le scan devra être réalisé manuellement : si des rappels par mail seront faits, Google ne devrait pas prévenir automatiquement les utilisateurs de Gmail si leur adresse a été piratée.

