Comment Google Shopping pourrait mettre beaucoup de mannequins au chômage avec de l’IA

La section Google Shopping de l'application Google se voit complétée d'une nouvelle fonction d'intelligence artificielle. Elle permet de changer le mannequin lorsque l'on cherche des vêtements à acheter, pour en trouver un qui nous correspond et faire son shopping.

Google ajoute deux fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour sa section Shopping dans son application mobile. Deux fonctionnalités pour le moment lancées aux États-Unis, mais qui pourraient arriver chez nous prochainement.

Choisissez le mannequin qui vous correspond : c’est l’IA de Google qui adapte les vêtements

Lorsqu’on achète des vêtements sur Internet, difficile de savoir s’ils correspondent à notre morphologie ou notre teinte de peau. Mais parfois, on n’a pas le choix : on ne peut pas les essayer et on ne sait pas comment ils tombent sur nous.

Google indique que son modèle d’IA générative peut prendre une seule image d’un vêtement « et refléter avec précision la façon dont il se draperait, se plierait, s’accrocherait, s’étirerait et formerait des plis et des ombres. » Mais la force du concept est ailleurs : en allant sur la page d’un vêtement, on peut choisir le mannequin que l’on souhaite.

C’est Google qui a pris en photo plusieurs mannequins dans des positions différentes et qui peut adapter les vêtements à ces modèles qui posent. Les tailles vont de XXS à XL, différents tons de peau sont représentés avec l’échelle de tons de peau Monk, ainsi que plusieurs ethnies, formes de corps et types de cheveux.

Pour le moment, seuls les hauts pour femmes des marques Anthropologie, Everlane, H&M et LOFT sont compatibles avec cette fonction d’IA, aux États-Unis uniquement. Pour l’utiliser, c’est assez simple : sur la page d’un vêtement, on clique sur « Try on models » (« Essayer sur des modèles » en français). Ensuite, une série de mannequins s’affiche, avec à chaque fois leur taille.

Google annonce que « cette technologie peut s’étendre à un plus grand nombre de marques et d’articles au fil du temps. » De plus, « d’autres options seront disponibles pour l’essayage virtuel de vêtements, notamment les hauts pour hommes qui seront lancés dans le courant de l’année », peut-on lire sur le site de Google.

De plus en plus de filtres pour chercher la perle rare, grâce à l’intelligence artificielle

Autre fonctionnalité qui vient s’ajouter à Google Shopping sur smartphones : trouver des produits plus facilement à l’aide de nouveaux filtres. Google indique que l’apprentissage automatique et ses algorithmes de correspondance visuelle permettent d’affiner les recherches.

On peut choisir une couleur, un style, un motif. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible pour les hauts, dans les listes de produits. Le tout en définissant une gamme de prix.

