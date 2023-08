Google Chromebook : comment cette mise à jour veut protéger votre batterie

ChromeOS continue de s'améliorer sur les Chromebooks. Google ajoute des fonctionnalités pour notamment optimiser la batterie de tous les appareils.

Google vient de déployer la mise à jour M116 en bêta pour son Chrome OS. Au programme, de nombreuses fonctionnalités en test sur le système d’exploitation de Google et donc ses ordinateurs Chromebooks. Après avoir annoncé en grande pompe l’arrivée du streaming d’application Android via un smartphone le mois dernier, la firme améliore ici plusieurs composantes de son système et notamment le comportement de son clavier et de sa recharge.

Des améliorations bienvenues pour les Chromebooks

Google continue d’améliorer son système avec quelques fonctionnalités bien pratiques. En premier lieu, la recherche sur Chrome OS s’applique désormais à la fois sur vos fichiers locaux et Google Drive, avec bien sûr la possibilité de filtrer à volonté les résultats.

Chrome OS ajoute aussi une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR) aux pages web et fichiers PDF. Google exploite ici ses propres modèles d’intelligence artificielle pour reconnaitre les textes intégrés aux images. Pour activer l’option, il vous faudra taper « [chrome://flags] » dans la barre d’adresse et activer « #pdf-ocr ». À noter que cette fonctionnalité arrivera aussi bientôt sur le navigateur Chrome.

L’expérience utilisateur lors du premier lancement de Chrome OS a, elle aussi, été simplifiée, se rapprochant notamment de celle d’un Windows ou macOS. Votre Chromebook vous permettra de personnaliser le système dès les premières secondes comme le défilement du touchpad ou la taille de l’écran.

La recharge intelligente arrive sur Chrome OS

Afin de préserver la capacité de votre batterie, les Chromebooks vont dorénavant utiliser l’IA pour charger intelligemment la batterie. Celle-ci sera chargée à 80 % de base et ensuite à 100 % quand le système aura déduit à quel moment l’utilisateur déconnectera le câble d’alimentation. L’option sera activable depuis les paramètres, dans la section « Appareil » puis « Alimentation ».

Les claviers RGB de certains Chromebooks proposeront une plus grande granularité de personnalisation avec la possibilité pour l’utilisateur d’éclairer les zones qu’il souhaite. Là aussi il vous faudra activer l’option « #multi-zone-rgb-keyboard » dans chrome://flags.

Enfin, les fichiers de la suite Microsoft Office seront facilement modifiables depuis un Chromebook. Il vous faudra utiliser l’application Microsoft 365 ainsi que le service de cloud Microsoft OneDrive pour pouvoir travailler sur des fichiers Word, Excel et PowerPoint via la suite bureautique.

Vous pouvez d’ores et déjà tester cette version bêta de Chrome OS via les mises à jour de votre Chromebook.

