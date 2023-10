Les Pixel 8 sont là et s’accompagnent de luxueux cadeaux pendant quelques jours

Pour la sortie de ses Pixel 8, Google met les petits plats dans les grands et vous réserve de belles surprises. Pendant quelques jours seulement, pour toute commande de l’un de ces puissants photophones, la marque américaine vous offre jusqu’à 399 euros de cadeaux.

Le 4 octobre dernier, Google a officialisé ses Pixel 8 et 8 Pro. Fidèles à la marque, ces modèles premium s’imposent déjà comme des incontournables de cette fin d’année. Et pour cause, la firme de Mountain View n’a rien omis : un design raffiné, une puce Tensor G3 pour la performance, un traitement photo exemplaire, sans oublier de lumineux écrans OLED 120 Hz.

Tout juste dévoilés, les Pixel 8 et 8 Pro sont d’ores et déjà disponibles chez Boulanger, respectivement à partir de 799 et 1 099 euros. Et jusqu’au 16 octobre inclus, ces deux photophones s’accompagnent de beaux cadeaux :

une paire de Pixel Buds Pro est offerte avec le Pixel 8 ;

la nouvelle montre connectée Pixel Watch 2 est offerte avec le Pixel 8 Pro.

Pixel 8 : encore plus de puissance au service de la photo

Chaque année, la firme de Mountain View a à cœur de proposer d’excellents photophones et le nouveau Pixel 8 ne fait pas figure d’exception. Ne vous fiez pas à son format compact et à son poids plume de 187 grammes, car ce smartphone est un véritable concentré de puissance.

Le Pixel 8 est propulsé par la toute dernière puce de Google, la Tensor G3, et par 8 Go de mémoire vive. Si autant de performance fait le bonheur des gamers, les photographes en herbe ne sont pas en reste. Le groupe américain a profité de cette belle évolution pour améliorer son traitement photo et vidéo, déjà considéré sur le Pixel 7 comme l’un des meilleurs du marché.

De nouvelles fonctionnalités font alors leur entrée, dont :

la retouche magique , qui permet de retoucher en un clic la personne photographiée, les objets qui l’entourent, l’arrière-plan et même le ciel ;

, qui permet de retoucher en un clic la personne photographiée, les objets qui l’entourent, l’arrière-plan et même le ciel ; la mise au point macro , pour que même les plus petits détails gagnent en netteté ;

, pour que même les plus petits détails gagnent en netteté ; la meilleure prise , pour ne garder que les plus belles photos de groupe et les portraits les plus réussis, c’est-à-dire ceux où vous êtes sous votre meilleur jour ;

, pour ne garder que les plus belles photos de groupe et les portraits les plus réussis, c’est-à-dire ceux où vous êtes sous votre meilleur jour ; la gomme magique audio, qui peut réduire les bruits environnants et le son du vent sur les vidéos.

Côté matériel, le Pixel 8 embarque un premier capteur de 50 mégapixels avec stabilisateur optique d’image, ainsi qu’un second de 12 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle. L’ensemble est capable de filmer jusqu’en 4K à raison de 60 images par seconde, avec en prime une stabilisation vidéo.

Google a aussi pensé aux sérivores et a opté pour un écran OLED FHD+ de 6,2 pouces doté non seulement d’une belle luminosité pouvant atteindre 2 000 nits, mais aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la fluidité de l’image.

À cette configuration déjà aboutie s’ajoute une connectivité dernier cri avec 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et NFC. C’est sans compter sa large autonomie de plus d’une journée, pouvant être portée à 72 heures avec le mode ultra économie d’énergie.

Enfin, le groupe de Sundar Pichai offre désormais jusqu’à sept ans de mises à jour (contre 3 ans de mises à jour OS et 5 ans de mises à jour de sécurité auparavant). Les Pixel 8 verront donc la couleur d’Android 21.

Tout juste officialisé, le Pixel 8 est d’ores et déjà disponible chez Boulanger à partir de 799 euros. Et pour toute commande passée jusqu’au 16 octobre inclus, une paire d’écouteurs sans fil Pixel Buds Pro d’une valeur de 229 euros est offerte.

Pixel 8 Pro : qualité d’affichage, appareil photo premium, puissance, tout y est

Pour son Pixel 8 Pro, Google n’a rien laissé au hasard. Ce smartphone profite d’un design léché avec un cadre en aluminium poli et un dos en verre mat ultra doux au toucher.

À l’arrière, le bloc photo conserve son format linéaire, désormais emblématique sur les Pixel Phone, et profite en prime de quelques améliorations matérielles. Le capteur principal de 50 mégapixels et le téléobjectif de 48 mégapixels zoomant x5 en optique sont alors rejoints par un nouveau capteur de 48 mégapixels dédié à la prise de vue à ultra grand-angle.

La partie logicielle s’enrichit globalement des mêmes avancées que le Pixel 8 en matière de traitement de l’image, mais gagnera en complément quelques fonctionnalités vidéo exclusives. Parmi elles figure le Video Boost (qui sera disponible lors d’une mise à jour groupée), chargé de réajuster automatiquement la couleur, l’éclairage, la stabilisation et le grain d’une vidéo. Le mode vision de nuit vidéo fera lui aussi son entrée lors d’une mise à jour à venir et apportera davantage de luminosité et d’intensité aux séquences filmées dans l’obscurité.

Et ce n’est pas tout. Sur son Pixel 8 Pro, Google a aussi mis le paquet en matière d’affichage, avec un magnifique écran OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces encore plus lumineux que celui du Pixel 8 (2 400 nits maximum).

Toutes ces évolutions sont notamment permises par la nouvelle puce Tensor G3 et par les 12 Go de RAM qui lui sont associées. Ce qui permet d’exploiter toutes les avancées de Google en matière de traitement photo et vidéo.

En bonus, la firme de Mountain View a ajouté une fonctionnalité originale à son Pixel 8 Pro : un thermomètre. Un outil pratique pour vérifier que votre tasse de café est suffisamment refroidie et fin prête à être dégustée.

À l’occasion de son lancement et jusqu’au 16 octobre, le Pixel 8 Pro est proposé à partir de 1 099 euros chez Boulanger avec la toute nouvelle Pixel Watch 2 offerte.