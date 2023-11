Finies les recherches interminables dans les vidéos YouTube de 5h

Une mise à jour déployée sur l'extension Google Bard pour YouTube permet désormais à l'IA de bien mieux comprendre ce que vous êtes en train de regarder. Suffisamment pour démultiplier les fonctionnalités de la plateforme.

Google déploie actuellement une nouvelle mise à jour destinée à Bard. Cette dernière a notamment pour effet d’améliorer significativement les capacités de son IA lorsqu’il s’agit de comprendre ce que vous regardez sur YouTube… pour mieux échanger avec vous sur le contenu des vidéos consultées et permettre des interactions toujours plus pertinentes avec les utilisateurs. En l’occurrence, avec ceux qui s’intéressent à l’extension Bard sur YouTube.

Ce perfectionnement s’inscrit dans les améliorations apportées par Google à son chatbot, et ce, à intervalles réguliers. Récemment, et comme le rappelle MSPowerUser, Google a par exemple assoupli les restrictions d’âge en vigueur sur Bard dans plusieurs pays, pour permettre à son IA d’aider les adolescents en maths, leur expliquant pas à pas la manière de résoudre certains problèmes mathématiques. Il y a quelques semaines, on apprenait aussi que Google Bard pourrait bientôt être capable de se souvenir d’un utilisateur pour lui procurer une expérience plus personnalisée et des réponses adaptées à ses besoins plus rapidement.

Bard sur YouTube s’améliore… pour essayer de nous changer la vie

Dans le cas de YouTube, Google explique vouloir « développer l’extension [Bard] sur YouTube pour comprendre certains contenus vidéo » de façon à ce que les utilisateurs puissent avoir « une conversation plus riche avec Bard à ce sujet ». Rien de très précis dit comme ça, mais une vidéo partagée par la firme nous montre quelques cas de figure concrets pour lesquels cette compréhension accrue de Bard est utile.

On découvre ainsi qu’il sera désormais possible d’uploader une photo d’un nouvel appareil qu’on vient d’acheter, puis de demander à Bard de trouver une vidéo explicative pour apprendre à l’utiliser correctement. Dans le cas de la vidéo, Google prend l’exemple d’un siège auto pour enfant. Uploader une photo du siège et demander à Bard de trouver une vidéo montrant comment l’installer est à présent possible.

Il sera également possible de demander à Bard d’afficher des vidéos de cuisine pour apprendre à faire un cake aux olives, puis de lui demander combien d’œufs il faut utiliser pour réaliser la recette de la première vidéo visionnée, par exemple.

Notons qu’au fil du temps, Google développe des extensions pour ses différents services. Bard a ainsi été ajouté sur Google Flights, Google Hotels, Google Maps, ainsi que sur les principales applications de Google Workspace. Comprenez par là qu’à l’instar de Microsoft, Google a la ferme intention de nous rendre accros aux expériences assistées par IA… en saupoudrant des extensions de Bard à peu près partout.