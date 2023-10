Vous pourriez bientôt forcer Google Bard à se souvenir de vous

Google est en train de développer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'ajouter sur Bard des préférences auxquelles le chatbot doit se conformer. Une sorte de « mémoire » qui permettra à l'IA de répondre de manière toujours plus pertinente.

Éviter les réponses pas tout à fait adaptées à votre situation et fluidifier les échanges avec Bard. C’est l’objectif de Google, qui travaille actuellement à ajouter sur son chatbot une fonctionnalité de « mémoire », permettant aux utilisateurs de rentrer des préférences auxquelles l’IA devra par la suite se conformer dans ses réponses.

L’idée ? Éviter de repartir d’une page complètement blanche lorsque vous entamez une nouvelle conversation avec Google Bard, et aboutir ainsi à des réponses plus adaptées et personnalisées beaucoup plus vite — contrairement à la situation actuelle. Car en dépit de quelques progrès (Bard peut affiner ses réponses en fonction de votre position géographique, ou du contenu de votre boîte de réception Gmail, si vous l’y autorisez), la personnalisation des réponses reste pour l’instant assez succincte.

Bard bientôt plus perspicace ?

Pour progresser ce terrain, Google misera donc prochainement sur l’ajout de souvenirs à Bard. Une manière assez poétique de dire que vous pourrez ajouter des conditions pré-requises aux réponses de Google Bard, comme le démontrent les captures d’écran dénichées par 9to5Google. On y découvre que cette nouveauté permettra de « Créer un souvenir » pour que Bard se rappelle dès le départ de certaines informations importantes.

Source : 9To5Google Source : 9To5Google

Dans le cas d’une demande pour des recettes de cuisine, vous pourrez, par exemple, forcer Bard à se souvenir que vous évitez de manger de la viande, que vous êtes allergique à tel ou tel ingrédient, ou que vous cuisinez pour vous et vos enfants. Parfait pour obtenir directement des idées de repas plus pertinentes, avec les bonnes portions en prime. Il sera par ailleurs possible de contraindre Bard à donner de courtes réponses, vraisemblablement plus synthétiques.

Notons que ce genre d’instructions personnalisées ne sera pas une exclusivité de Google Bard. Comme le souligne 9to5Google, ChatGPT a déjà mis en place un dispositif similaire.

Précisons enfin que pour des raisons de confidentialité, ou même de praticité, il sera possible de désactiver rapidement les souvenirs de Bard à l’aide d’un bouton situé sur le côté gauche de l’écran. Pratique pour faire une démonstration à un ami sans que Bard ne prenne en compte vos préférences… ou si vous souhaitez interroger Bard sur des sujets que vous préférez qu’il oublie pour la prochaine session. Ce qui laisse d’ailleurs entendre que l’acquisition des souvenirs sur l’IA de Google sera en partie proactive.