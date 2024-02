Grâce à Google, l’assistant vocal de vos écouteurs pourrait être vraiment efficace

Google semble être sur le point de dévoiler une version pour casques et écouteurs de Gemini, son IA générative. Elle pourrait venir remplacer Google Assistant.

La semaine dernière, Google annonçait en grande pompe l’arrivée de son IA générative textuelle, Gemini, sur smartphone, avec une application dédiée. Il semble cependant que la firme de Mountain View ne souhaite pas se contenter des téléphones ou des ordinateurs pour déployer Gemini, mais préparerait également son déploiement sur casques et écouteurs sans fil.

Dans un article publié cette semaine, le site 9to5Google indique avoir découvert plusieurs indices dans l’application Google en version bêta 15.6. Au sein du code de l’application, 9to5Google a ainsi découvert une ligne de code suggérant l’arrivée prochaine d’un affichage pour annoncer ce déploiement. On peut y lire que « l’application mobile Gemini travaille à une disponibilité étendue pour la rendre accessible sur votre casque ».

Gemini pourrait servir d’assistant vocal sur votre casque ou vos écouteurs

On ignore encore comment pourra être lancé Gemini depuis un casque ou des écouteurs. La solution la plus probable est en fait que l’IA générative vienne remplacer l’assistant vocal actuel installé sur votre smartphone et à laquelle font appel le casque ou les écouteurs sans fil. À titre d’exemple, de nombreux écouteurs actuels proposent déjà des contrôles dédiés (au tactile ou avec un bouton spécifique) pour lancer Google Assistant, Siri ou Amazon Alexa. À terme, on imagine donc que Gemini pourra remplacer Google Assistant pour interagir avec lui directement à la voix.

Une autre solution, plus poussée, consiste à intégrer directement Gemini ou des formes d’IA générative, directement sur les casques et écouteurs, notamment ceux de Google, les Pixel Buds, Pixel Buds Pro et Pixel Buds A. Pour rappel, l’intégration de Google Assistant est plus poussée sur ces écouteurs, puisqu’ils sont capables de détecter lorsque vous faites appel à l’assistant simplement à la voix, sans nécessiter de contrôles tactiles.

Pour l’heure, Google n’a pas annoncé officiellement l’arrivée de Gemini sur casques et écouteurs. On pourrait en savoir plus d’ici la conférence Google I/O au printemps. C’est traditionnellement à cette période que la firme présente ses principales nouveautés logicielles.