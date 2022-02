Nothing améliore ses écouteurs sans fil grâce à Google Assistant et Siri

Nothing a annoncé une mise à jour de ses ear (1) pour permettre d'utiliser Google Assistant et Siri grâce à une commande gestuelle.

L’été dernier, la start-up britannique Nothing lançait son tout premier produit, les Nothing ear (1). Ces écouteurs plutôt séduisants profitaient non seulement d’un design transparent atypique, de l’expérience de Carl Pei, cofondateur de OnePlus, mais également d’une bonne qualité sonore associée à une réduction de bruit active correcte et à un prix de moins de 100 euros.

Seulement, les écouteurs sans fil n’étaient pas exempts de lacunes. C’était notamment le cas sur l’absence de compatibilité avec les assistants vocaux. Qu’à cela ne tienne, Nothing a finalement annoncé une mise à jour du firmware de ses écouteurs permettant désormais l’utilisation de Siri, de Google Assistant ou d’Amazon Alexa.

Alexa, play "Nothing Else Matters" Yeah, it's time to say hey to Google and Siri. Voice Assistance is now available for your ear (1). — Nothing (@nothing) February 7, 2022

Annoncée ce lundi sur Twitter, cette mise à jour va permettre de lancer des commandes vocales depuis les écouteurs grâce à l’assistant installé sur le smartphone. Comme le rapporte le site 9to5Google, cette mise à jour des écouteurs ne va cependant pas permettre de lancer l’assistant vocal à la voix en prononçant « Hey Google », « Dis Siri » ou « Alexa », mais intègre une nouvelle commande tactile aux écouteurs.

En plus de la piste suivante ou de la piste précédente, le triple appui sur l’un des écouteurs pourra désormais être assigné à l’assistant vocal. Il s’agira là nécessairement de l’assistant vocal configuré par défaut sur votre smartphone, c’est-à-dire nécessairement Siri sur iPhone et Google Assistant ou Amazon Alexa sur un smartphone Android.

Concrètement, ces assistants vocaux vont également permettre de commander les écouteurs à la voix en plus des contrôles tactiles et pourront servir à appeler un contact, changer de piste ou modifier le volume sonore dans les écouteurs.

Une connexion plus stable grâce à la mise à jour

En plus de l’arrivée des assistants vocaux, la mise à jour du firmware des écouteurs va permettre de profiter d’une meilleure connexion entre les Nothing ear (1) et les ordinateurs portables, une meilleure stabilité de la connexion en passant d’un appareil à un autre ou un affichage plus précis de l’autonomie restante au sein de l’application de Nothing.

Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible et peut être téléchargée sur les écouteurs de Nothing en passant par l’application dédiée.

