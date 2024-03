Vous pouvez désormais personnaliser bien davantage vos conversations Google Messages

Une récente mise à jour de Google Messages vous permet de modifier la couleur de vos conversations, indépendamment du thème système configuré sur le smartphone.

Actuellement, Google Messages est loin d’être aussi personnalisable que d’autres applications de messagerie comme Telegram ou WhatsApp. Néanmoins, pour Google, l’application de messagerie semble au centre des attentions ces derniers mois. Pour lui donner plus d’attractivité et permettre aux utilisateurs d’aller plus loin dans leurs discussions, la firme a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité.

Cette nouveauté va ainsi permettre aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque conversation dans Google Messages. Jusqu’à présent, il était possible de changer les couleurs de Google Messages, mais pour l’ensemble des discussions et en se basant uniquement sur les teintes du fond d’écran, grâce à la fonction Monet d’Android, intégrée à Material You. Par exemple, en optant pour un fond d’écran du smartphone avec une teinte dominante de jaune, vous pouviez avoir l’ensemble des discussions qui s’affichent en jaune… mais c’était tout.

Des conversations bien plus colorées

Comme l’a repéré le site Android Police, la dernière version de Google Messages va plus loin puisqu’elle permet aux utilisateurs de sélectionner, pour chaque conversation, une couleur dominante, sans tenir compte des teintes du fond d’écran.

Concrètement, dans la page de contact d’un utilisateur sur Google Messages, il est désormais possible de sélectionner un nouveau menu « changer de couleur ». Au sein de ce menu, il est alors possible de conserver la teinte par défaut ou d’opter pour d’autres couleurs, comme le bleu, le cyan, le violet, le vert, l’orange, le rouge, le rose ou le gris.

Une fois la couleur changée, non seulement la conversation aura pour fond la couleur choisie, mais les bulles des messages envoyés vont également changer de teinte, pour adopter la couleur sélectionnée. Les bulles des messages reçus resteront néanmoins affichées en blanc — ou en gris sombre si vous avez activé le thème sombre.

Pour l’heure, cette nouveauté ne semble pas encore disponible pour l’ensemble des utilisateurs de Google Messages. Comme l’indique Android Police, elle semble déployée peu à peu sous forme d’AB testing, avec un déploiement côté serveur. Google n’a pas encore annoncé quand ce déploiement serait effectif pour tous les utilisateurs.

