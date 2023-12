Cette petite nouveauté de Google Message vous permet de personnaliser davantage vos conversations

Google a commencé à déployer une nouvelle fonction pour Google Messages vous permettant de personnaliser chaque conversation.

Depuis quelques semaines, Google multiplie les nouveautés pour son application de messagerie, Google Messages. Après l’arrivée en France de Magic Compose et des indices suggérant de nouveaux fonds d’écran pour l’application de Google, ce sont désormais les bulles de discussion qui peuvent être davantage personnalisées.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Google a commencé le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité pour les conversations RCS au sein de Google Messages. Concrètement, il est ainsi possible pour les utilisateurs pouvant déjà profiter de ce déploiement de modifier la teinte des bulles de discussion. Par défaut, rappelons que les bulles de discussion de Google Messages s’affichent en bleu ou dans la teinte choisie au sein de Dynamic Color. Néanmoins, cette nouvelle fonction va vous permettre de personnaliser individuellement les bulles pour chaque discussion.

Neuf choix de couleur proposés

Plusieurs teintes seront ainsi proposées, allant du bleu au vert en passant par le violet, l’orange ou le rouge. Ce sont huit couleurs de bulles qui sont ainsi désormais proposées pour chaque conversation, en plus du thème Dynamic Color par défaut.

Comme le souligne 9to5Google, cette nouveauté n’est disponible que pour les conversations RCS et non pas pour celles par SMS ou MMS. Il ne sera donc pas possible de modifier les bulles de conversations SMS en vert et celles en RCS en bleu comme le fait par défaut iMessage sur iPhone. Dommage, le clin d’œil aurait été amusant. Il faut dire que, selon les informations de 9to5Google, les couleurs de bulles devraient être synchronisées entre les différents participants de la conversation. Ainsi, si vous changez la teinte en rouge, elle changera également chez les autres membres de la discussion.

Pour l’heure, cette nouveauté est en cours de déploiement auprès des utilisateurs inscrits à la version bêta de Google Messages, mais n’a pas encore été rendue disponible pour l’ensemble des utilisateurs. À l’annonce de cette fonctionnalité, fin novembre, Google annonçait un déploiement rapide de cette nouvelle personnalisation des conversations.