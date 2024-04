La solution de Google pour mettre fin aux fake news

Google lance officiellement ses outils de fact-checking dans le monde entier après plusieurs mois de beta. Les utilisateurs pourront vérifier les sources de n'importe quel résultat de recherche.

Il est très facile de tomber sur de fausses informations en ligne, qu’il s’agisse d’articles et de contenus sur les réseaux sociaux. Twitter (X) affiche depuis 2022 des « Notes de la communauté » pour donner du contexte à certains tweets aux affirmations douteuses ou erronées.

Google a lancé l’année dernière plusieurs outils pour vérifier la véracité de ses résultats de recherche et vient d’annoncer leur disponibilité pour le monde entier, y compris la France.

Google donne du contexte sur ses résultats

Aujourd’hui, 2 avril, c’est le la journée internationale du fact-checking (vérification des faits). Google en a donc profité pour annoncer le déploiement mondial de ses outils permettant de vérifier l’origine des sites et images de ses résultats de recherche.

La fonctionnalité « À propos de cette image » permet de vérifier l’historique d’une image et notamment sa date de publication originelle. Vous pouvez aussi accéder à leurs métadonnées ainsi qu’aux différentes descriptions que d’autres sites ont pu lui donner. Le menu est disponible via l’icône aux trois petits points dans la partie supérieure droite d’une image.

Il est aussi possible d’en faire de même pour n’importe quel résultat de recherche, Google vous donnera alors suffisamment de contexte pour juger de la pertinence d’un site. La fonction « À propos de cette page » affichera notamment un extrait de la fiche Wikipédia si disponible ainsi que les avis utilisateurs sourcés depuis des plateformes comme TrustedReview ou autres.

Google s’inspire de X (Twitter)

Google a aussi annoncé, à la manière de Twitter (X), l’intégration d’un module de fact-checking dans ses résultats de recherche :

Nous facilitons la recherche de vérifications de faits publiées par des sources indépendantes et faisant autorité sur le web. Si un article de vérification des faits est pertinent pour votre recherche, il se peut qu’un aperçu de cet article apparaisse dans les résultats de votre recherche.

Un résultat pourra ainsi être contredit ou précisé via un extrait de ces plateformes de vérifications des faits (comme Factuel de l’AFP ou Les Décodeurs du Monde). Et si vous voulez aller plus loin, Google lance officiellement son outil Fact Check Explorer, pour les journalistes et autres vérificateurs de faits.

Cette plateforme permet de parcourir les dernières informations et actualités qui ont fait l’objet de vérifications par des organismes indépendants, mais aussi d’y ajouter n’importe quelle image pour en vérifier l’origine.

Toutes ces fonctionnalités sont maintenant disponibles pour près de 40 langues, dont la France.