Sécuriser son compte Google devient encore plus simple avec cette mise à jour

Google simplifie la sécurisation de son compte avec la double authentification en retirant l'obligation d'ajouter un numéro de téléphone.

Sécuriser son compte Google avec la double authentification est devenu incontournable pour tous les utilisateurs souhaitant protéger leurs données personnelles, qu’elles proviennent de Gmail ou de documents privés sur Google Drive.

Pour inciter davantage d’utilisateurs à utiliser son application Google Authenticator, la firme a décidé de simplifier le processus de vérification et d’authentification avec une mise à jour bien pratique.

Plus besoin de numéro de téléphone pour le 2FA

C’est sur son blog que Google (via Android Authority) a annoncé plusieurs modifications concernant le processus de double authentification (aussi appelé 2FA) pour sécuriser son compte.

La première concerne les utilisateurs souhaitant activer la protection sur leur compte Google. Il n’est ainsi plus nécessaire de fournir un numéro de téléphone et de recevoir un SMS de vérification pour utiliser une application d’authentification comme Google Authenticator ou Authy.

Vous pourrez directement ajouter votre compte Google à ces outils, qui vous afficheront des codes temporaires lors de la connexion à des appareils inconnus. On apprécie toujours ces petites améliorations qui diminuent la friction pour inciter les utilisateurs à sécuriser leur compte.

Google a aussi simplifié l’ajout de clés de sécurité matérielle, qui pourront être notamment configurées via l’ajout d’une passkey. Enfin, la désactivation de la double authentification ne désactivera plus les autres mesures, comme les codes de sauvegarde, l’intégration à Google Authenticator ou l’utilisation d’un second téléphone. Il faudra les désactiver manuellement à partir de maintenant.