Google Actualités en panne : le moteur de recherche en berne

Google Actualités et Revolut subissent actuellement une panne. Le problème est remonté sur X puis sur Downdetector où les courbes des deux services sont dans le rouge.

C’est aux environs de 14h que les rapports d’erreurs se sont multipliés. Google reconnaît qu’il y a bien un incident en cours. « Un problème persiste dans l’utilisation de certaines fonctionnalités de Google Search. Nous avons identifié le problème et nous travaillons à sa résolution. La prochaine mise à jour aura lieu dans les 12 heures », peut-on lire sur sa page Google Search Status.

La banque Revolut aussi en panne

Concernant Revolut, le média irlandais Cork Beo rapporte que des utilisateurs ne peuvent plus accéder à leurs services bancaires en ligne alors que d’autres ne peuvent pas accéder à leurs comptes. Une panne que nous rencontrons également en France et notamment au sein de la rédaction de Frandroid. Transferts de fonds, consultation et identification sont les trois problèmes les plus remontés sur Downdetector avec près de 200 rapports à 16h15. Revolut n’a pas encore communiqué sur ce sujet.

