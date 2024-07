Pris en main, le Pixel 9 Pro XL évoque deux avancées notables

Des photos de prise en main du PIxel 9 Pro XL ont été diffusées. Elles mettent en avant une augmentation de la quantité de RAM et une meilleure connectivité du smartphone.

Les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et même le Pixel 9 Pro Fold seront présentés par Google le 13 août. Et plus cette date approche et plus on a droit à des indiscrétions se faisant de plus en plus pressantes. Google a même déjà annoncé le Pixel 9 Pro il y a quelques jours.

La dernière met en valeur le Pixel 9 Pro XL qui apparaît dans quelques photos de prise en main. Diffusées sur le forum XDA par l’utilisateur pourelle, elles apportent deux nouvelles indications sur ses propriétés techniques.

Plus de mémoire vive pour l’IA

Modèle le plus grand et le plus haut de gamme des Pixel de 2024, le Pixel 9 Pro XL serait ainsi équipé de 16 Go de mémoire vive. Une quantité largement revue à la hausse comparé au Pixel 8 Pro qui ne compte « que » 12 Go de RAM, comme la plupart des haut de gamme actuelles, par ailleurs.

Si gaver un smartphone de mémoire vive a longtemps pu être sans raison valable, l’arrivée massive des fonctions d’intelligence artificielle donne une utilité réelle à cette partie de la configuration. Mettre 16 Go de RAM sur le Pixel 9 Pro XL, c’est l’assurance pour Google de pouvoir sereinement gérer Gemini et un plus grand nombre de tâches IA en local.

Restons cependant prudents. L’un des clichés publié sur XDA met en avant qu’il s’agit d’un modèle dit Komodo et donc pas forcément une version finale du produit. D’ailleurs, la mémoire produite par Samsung est en LPDDR5 sur cet exemplaire. Le Pixel 8 Pro est mieux loti avec de la LPDDR5X, plus efficace. Impossible d’imaginer Google revenir en arrière sur ses composants.

Un nouveau modem plus efficace

Autre point mis en avant par ces photos, l’apparition d’un nouveau modem Samsung. Il s’agit de l’Exynos 5400 dont nous évoquions déjà l’intégration dans les Pixel 9, il y a quelques mois.

Son atout est sa compatibilité avec une connexion par satellite, laquelle est prise en charge par Android 15. « Vous pouvez envoyer des messages à n’importe qui, y compris aux services d’urgence », pouvait-on lire dans la Developer Preview 2.

Et on espère aussi que cet Exynos 5400 corrigera les errances de l’Exynos 5300 qui équipe les Pixel 8 actuels. Il a été pointé du doigt pour sa connectivité moins bonne que la moyenne et aussi une consommation énergétique élevée. Un Google Pixel qui capte et avec une bonne autonomie, ce serait un pas assuré vers le succès.