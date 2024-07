Google crève l’abcès : le Pixel 9 Pro sort de l’ombre

Google joue à un drôle de jeu avec son Pixel 9 Pro. Face à un déluge de fuites, le géant de la tech décide de prendre les devants.

Dans la tech, garder un secret semble être devenu mission impossible. Google en sait quelque chose ! À quelques semaines de la grande révélation de sa gamme Pixel 9, le géant de Mountain View se retrouve, comme à son habitude, noyé sous un déluge de fuites. Mais cette fois, plutôt que de jouer les autruches, Google a décidé de prendre les devants en nous offrant un aperçu officiel du très attendu Pixel 9 Pro.

On imagine bien les équipes de Google, dans leurs bureaux. Ils travaillent d’arrache-pied sur le prochain smartphone qui va révolutionner le marché (enfin, c’est ce qu’ils espérent). Et puis paf ! Vous vous réveillez un matin et vous découvrez que votre bébé est déjà sur tous les sites tech, analysé sous toutes les coutures. Frustrant, non ?

C’est exactement ce qui est arrivé avec le Pixel 9 Pro et toute la gamme associée. En vrai, ça arrive tous les ans chez Google. Des vidéos hands-on (comprenez « prise en main » pour les non-initiés) ont fuité, montrant le téléphone sous tous les angles. On a même eu droit à des comparaisons avec d’autres smartphones récents. Bref, le secret est éventé.

Face à cette situation, l’entreprise avait deux options : continuer à faire l’autruche ou prendre le taureau par les cornes. Et c’est là que ça devient intéressant : Google a choisi la seconde option, transformant ce qui aurait pu être un désastre en une opportunité marketing.

L’art du teasing selon Google

Plutôt que de laisser les rumeurs enfler, Google a décidé de reprendre le contrôle du récit. Comment ? En publiant une vidéo teaser qui montre… et bien, pas grand-chose en fait. Juste un bref aperçu du Pixel 9 Pro, histoire de titiller notre curiosité.

L’entreprise joue finement en mentionnant que l’IA et Gemini (son modèle d’intelligence artificielle) joueront un rôle majeur dans l’appareil.

Et pour ceux qui en veulent encore plus, Google propose même de s’inscrire sur sa boutique en ligne pour recevoir des infos exclusives sur le Pixel 9 Pro.

Maintenant que Google a repris la main, il ne reste plus qu’à attendre le grand jour. Et ce jour, c’est le 13 août ! L’entreprise prévoit un événement à son siège en Californie pour nous en dire plus sur la gamme Pixel 9 et sur d’autres appareils à venir.

Mais attendez, il y a un twist ! Des documents réglementaires et d’autres fuites (décidément, rien n’arrête les leakers) suggèrent que Google ne se contenterait pas de présenter un ou deux modèles. Non, on parle de QUATRE téléphones : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et… roulement de tambour… le Pixel 9 Pro Fold ! Oui, vous avez bien lu, Google se lancerait aussi dans l’aventure des smartphones pliables (en France, cette fois-ci).

