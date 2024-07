Le Pixel 9 Pro Fold se dévoile (presque) : Google persiste et signe

Google remet le couvert ! Après nous avoir fait saliver avec le Pixel 9 Pro, voilà que le géant de la tech nous titille avec son Pixel 9 Pro Fold. Mais attention, tout n'est pas ce qu'il semble être dans cette nouvelle vidéo teaser...

On dirait que Google a pris goût au jeu du teasing ! À peine avions-nous eu le temps de nous remettre de la révélation surprise du Pixel 9 Pro que voilà le géant de la tech qui remet ça avec son Pixel 9 Pro Fold. Décidément, chez Google, on aime jouer avec nos nerfs !

Pour aller plus loin

Google crève l’abcès : le Pixel 9 Pro sort de l’ombre

Cette fois-ci, c’est au tour du Pixel 9 Pro Fold de faire son petit numéro. Et quand on dit petit, c’est le cas de le dire : sur une vidéo de 30 secondes, on a droit à… 5 petites secondes de smartphone.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais ne vous y trompez pas, ces quelques secondes sont riches en informations… et en mystères. On peut déjà apercevoir des bords d’écran nettement plus fins que sur le modèle précédent.

Mais attendez une minute… Où est passé le trou pour la caméra selfie ? On dirait bien que Google a joué un tour de passe-passe digne des plus grands magiciens. Le trou a tout simplement… disparu ! Est-ce que Google aurait succombé à la caméra sous l’écran comme chez Samsung, Oppo, ZTE…

Pour aller plus loin

Le Google Pixel 9 Pro Fold change radicalement, une fuite détaille en photos les Pixel 9

Avant que vous ne criiez au miracle technologique, sachez que ce n’est qu’une illusion. Des photos de certification ont révélé que le fameux trou est bel et bien présent, niché dans le coin supérieur droit de l’écran. Alors, erreur de montage ou coup marketing bien ficelé ? On vous laisse juger.

De l’IA, encore de l’IA

Google ne serait pas Google sans une bonne dose d’intelligence artificielle. Et devinez quoi ? Les 20 premières secondes de la vidéo sont dédiées à Gemini, l’assistant IA de Google. On le voit en train de rédiger une lettre d’adieu à l’ancien smartphone, juste avant que le Pixel 9 Pro Fold ne fasse son entrée triomphale.

Pour rappel, tenez-vous bien : le Pixel 9 Pro Fold serait disponible en Europe à partir de 1 899 euros pour 256 Go de stockage, ou 2 029 euros pour 512 Go. C’est un peu moins cher que le Samsung Galaxy Z Fold 6, son principal concurrent. Mais ça restera très cher.

Pour aller plus loin

Google crève l’abcès : le Pixel 9 Pro sort de l’ombre

Maintenant que Google a repris la main, il ne reste plus qu’à attendre le grand jour. Et ce jour, c’est le 13 août ! L’entreprise prévoit un événement à son siège en Californie pour nous en dire plus sur la gamme Pixel 9 et sur d’autres appareils à venir.