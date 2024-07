Le Google Pixel 9 Pro Fold change radicalement, une fuite détaille en photos les Pixel 9

Les clichés des Pixel 9 pris par lagence de régulation taïwanaise ont été publiés. Ils permettent d'apprécier les nouveaux appareils sous tous leurs angles et surtout le Pixel 9 Pro Fold qui change beaucoup.

A moins d’un mois de leur présentation officielle, les Pixel 9 ne cessent de fuiter. Si cela continue, Google n’aura plus grand-chose à nous apprendre de sa nouvelle gamme le 13 août prochain.

Après des multiples vidéos, dont quelques-unes récentes qui permettent d’apprécier le Pixel 9 Pro XL dans son ensemble, c’est à un lot de photos dimensionnées que l’on a droit. Elles proviennent directement de la NCC, l’agence de régulation taïwanaise qui répertorie ainsi la gamme de Google : Pixel 9 (GUR25), Pixel 9 Pro (GEC77), Pixel 9 Pro XL (GZC4K) et Pixel 9 Pro Fold (GGH2X).

Parmi la salve de photos relayée par Android Authority, on voit surtout pour la première fois le Pixel 9 Pro Fold sous toutes ses coutures.

Un Pixel 9 Pro Fold qui évolue drastiquement

Une donnée intéressante puisque la France devrait avoir droit au nouveau smartphone pliable de Google, contrairement à son prédécesseur. Concurrent du Galaxy Z Fold 6, notamment, il voit son objectif selfie déplacé dans un coin de l’écran. Google n’opte donc pas encore pour un capteur sous l’écran comme Samsung.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC

Autre changement de taille, le module photo arrière du téléphone perd son aspect longitudinal, caractéristique des Pixel depuis le Pixel 6. Ici il est ramené à un bloc rectangulaire qui garde un hommage à l’ancienne barre avec deux pilules noires embarquant les optiques.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC

On observe aussi que les bordures de l’écran du Pixel 9 Pro Fold semblent réduites comparées à la première génération. De plus, la pliure aussi paraît moins visible. Difficile cependant de se prononcer là-dessus en ne voyant que des photos. Notons enfin que ce nouveau Pixel Fold apparaît totalement à plat et doit donc pouvoir s’ouvrir complètement contrairement à son prédécesseur.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC Google Pixel 9 Pro Fold // Source : NCC

Batterie et vitesse de charge

Concernant les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL, les photos présentées ne nous en apprenent pas plus que ce l’on en savait déjà. Mais le rapport de la NCC ne se limite pas à des photos.

Il liste également les vitesses de charge réelles. Android Authority a ajouté les valeurs des Pixel 8, en référence. Rien ne semble vraiment changer, excepté le nouveau Pixel 9 Pro XL qui profiterait d’une charge à 30 Watts, contre 25 Watts pour les autres.

Puissance de charge Pixel 9 24.12 W Pixel 9 Pro 25.20 W Pixel 9 Pro XL 32.67 W Pixel 9 Pro Fold 20.25 W Pixel 8 24.66 W Pixel 8 Pro 26.91 W Pixel Fold 22.5 W

Les capacités des batteries sont aussi listées. Tous les modèles gagnent quelques milliampère-heure, excepté le Pixel 9 Pro Fold dont la batterie diminue de près de 170 mAh. A contrario, le Pixel 9 Pro XL a la plus grosse batterie qui frise les 5000 mAh.

Capacité de la batterie Pixel 9 4558 mAh Pixel 9 Pro 4558 mAh Pixel 9 Pro XL 4942 mAh Pixel 9 Pro Fold 4560 mAh Pixel 8 4485 mAh Pixel 8 Pro 4950 mAh Pixel Fold 4727 mAh

Photos des Pixel 9

Pixel 9

Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC Google Pixel 9 // Source : NCC

Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC Google Pixel 9 Pro // Source : NCC

Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC Google Pixel 9 Pro XL // Source : NCC