Pourquoi les Google Pixel 9 nous réserveraient une belle surprise en photo

Alors que les Pixel 9 sont attendus le mois prochain, de nouvelles fuites viennent nous en apprendre davantage sur ce à quoi il faut s'attendre. Les prochains smartphones de Google devraient voir arriver de nouveaux capteurs photo, pour des clichés encore plus jolis.

Le 13 août prochain, soit dans un peu moins d’un mois, se déroulera la conférence Made by Google. On s’attend à ce que soient officialisés quatre smartphones : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL ainsi que le Pixel 9 Pro Fold, à savoir le prochain smartphone pliable de Google. Alors que ce dernier est reconnu depuis de nombreuses années pour son expertise dans le traitement logiciel des photos, les capteurs photo qu’il intégrait sans ses smartphones Pixel étaient souvent en retard. Un retard que Google voudrait combler cette année.

De nouveaux capteurs pour les Pixel 9 : la surprise serait là

C’est Android Authority, qui, à l’aide d’une source au sein de Google, révèle les détails de la section photo de la fiche technique des prochains Pixel. En 2024, ils changeraient presque tous par rapport à ceux présents sur les Pixel 8. Avec ces changements, on s’attend à ce que certains Pixel 9 prennent en charge l’enregistrement de vidéos en 8K (7680 par 4320 pixels) à 30 images par seconde. Android Authority dit ignorer quels modèles seraient pris en charge, et si la fonctionnalité serait disponible au lancement.

Par exemple, le Pixel de base passerait du Sony IMX386 au Sony IMX858 de 50 Mpx pour le capteur ultra-grand-angle : un capteur bien plus récent et surtout plus grand. On passerait ainsi d’un capteur de 1/2,8 pouce à un capteur de 1/2,51 pouce. Ce que cela devrait permettre, c’est davantage de luminosité de nuit : de quoi réduire le bruit numérique. D’un autre côté, le capteur principal et le capteur selfie resteraient les mêmes, à savoir un Samsung GNK de 50 Mpx ainsi qu’un Samsung 3J1 de 10,5 Mpx. Le Pixel 9 verrait arriver une fonction qui n’était présente que sur le Pixel 8 Pro, à savoir l’autofocus sur la caméra selfie, pour avoir des selfies plus nets.

Des Pixel Pro qui passeraient un cap

Du côté des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, ces deux versions auraient exactement la même configuration photo. En fait, on s’attend à ce que seuls l’écran (sa taille) et la batterie changent entre les deux modèles. Ils utilisaient aussi le Sony IMX858, mais pour le capteur ultra-grand-angle, le téléobjectif ainsi que le capteur selfie. Concernant ce dernier, cela en ferait un très bon smartphone en selfie d’un point de vue matériel : comme le précise Android Authority, cela ferait de ce capteur l’un des plus grands jamais vus en selfie sur un smartphone.

Concernant le Pixel 9 Pro Fold, il serait équipé d’un capteur ultra-grand-angle Samsung 3LU de 12 Mpx (1/3,2 pouce), contrairement au Sony IMX386 du Pixel Fold premier du nom. Les deux capteurs selfie seraient en fait le même, à savoir le Samsung 3K1 de 10 Mpx (1/3,94 pouce). Des capteurs a priori moins bons par rapport à ce à quoi on pouvait s’attendre. Mais il est possible que Google ait dû faire des choix pour avoir un smartphone pliable assez mince.