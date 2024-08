Nouvelle fuite de photos des Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro Fold

À quelques jours de sa présentation officielle, la gamme Pixel 9 de Google se montre une nouvelle fois dans une large fuite de rendus qui permettent de les apprécier sous tous les angles.

Sur X, @MysteryLunpin diffuse une large galerie de photos des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold qui s’est encore étalé dans une vidéo promotionnelle hier. Seul le Pixel 9 Pro XL n’y paraît pas, mais physiquement, il n’est que plus grand que le Pixel 9 Pro avec une diagonale de 6,73 pouces contre 6,34 pouces pour son petit frère.

Une prise en main radicalement différente

Quel que soit le modèle, ces rendus correspondent point par point avec les fuites quer l’on a déjà pu voir sur ces smartphones. Coins arrondis, bordures métaliques et module photo arrière redessiné en pilule.

La prise en main de cette ligne devrait radicalement changer par rapport aux anciennes générations de Pixel à cause des tranches plates qui délaissent la rondeurs des précédentes pour une approche plus anguleuse, plus proche des iPhone 15 et même des iPhone 16 qui seront présentés en septembre.

Google tiendra sa conférence Made by Google le 13 août prochain. Outre les Pixel 9, on devrait aussi y découvrir la nouvelles montre connectée de la marque, la Pixel Watch 3. Celle-ci se déclinerait en deux modèles de tailles différentes.