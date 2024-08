Pixel Buds Pro 2 : Google met le paquet sur la réduction de bruit avec une autonomie impressionnante

Google a présenté ses nouveaux écouteurs haut de gamme, les Pixel Buds Pro 2, avec une autonomie impressionnante et une réduction de bruit plus efficace.

Les Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Google

Plus de deux ans après le lancement de ses premiers Pixel Buds Pro, il est temps pour Google de passer la seconde. Ce mardi, la firme de Mountain View a profité de sa conférence Made by Google pour présenter sa nouvelle paire d’écouteurs haut de gamme, les Pixel Buds Pro 2.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Ici, Google indique avoir complètement revu sa copie, que ce soit en termes de design, de composants acoustiques, de processeur ou de gestion de la réduction de bruit. Pour ce faire, la firme a développé ses propres transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. Elle a également, pour la première fois, développé un SoC pour écouteurs, le Tensor A1, à l’image de la puce Apple H2.

Une réduction de bruit deux fois plus efficace

D’après Google, ce processeur de signal va permettre non seulement de proposer la meilleure qualité audio possible, mais aussi d’améliorer considérablement la réduction de bruit des écouteurs. Concrètement, Google annonce une réduction de bruit pouvant filtrer deux fois plus de sons ambiants que les Pixel Buds Pro de première génération, tout en analysant les bruits jusqu’à 3 millions de fois par seconde.

Les Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Google Les Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Google Les Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Google

Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP54, tandis que le boîtier affiche une certification IPX4. De quoi les protéger contre les éclaboussures ou la pluie. Ils sont de plus compatibles Bluetooth 5.4 et Bluetooth LE Audio.

Jusqu’à 8 heures d’autonomie avec réduction de bruit

Concernant le boîtier, Google a intégré un petit haut-parleur qui va permettre non pas d’écouter sa musique en l’utilisant comme une enceinte, mais de le faire sonner à distance pour le retrouver. Là aussi, une idée qui semble s’inspirer du boîtier des AirPods Pro 2. L’étui de recharge peut enfin se recharger non seulement en USB-C, mais également sans fil.

Les Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Google

Là où les Pixel Buds Pro 2 frappent le plus fort, c’est sans doute du côté de l’autonomie. Malgré leur format 27 % plus compact que les écouteurs de 2022, ils sont annoncés avec une autonomie de 8 heures avec réduction de bruit et jusqu’à 30 heures en tenant compte de la charge du boîtier. Une belle promesse sachant que nombre d’écouteurs sans fil peinent à dépasser les 6 à 7 heures avec réduction de bruit.

Prix et disponibilité des Google Pixel Buds Pro 2

Les Google Pixel Buds Pro 2 sont déclinés en quatre coloris : porcelaine, vert sauge, vert amande et rose pivoine. Ils sont proposés en France au prix de 249 euros.