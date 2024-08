Google Photos bloque des visages en série dans vos Souvenirs

Google propose de bloquer des visages par pelletées dans son application Google Photos.

Il y a un mois, on vous apprenait qu’une nouvelle fonction de Google Photos permettrait bientôt de cacher plus rapidement un visage de sa bibliothèque de souvenirs, directement depuis une photo.

Cette fonction n’est pas encore disponible, mais on a droit à une autre qui pousse le concept encore plus loin. Plus radicale, elle permet de bloquer des visages par séries.

Envie de faire table rase du passé et ne plus voir remonter telle ou telle personne dans les Souvenirs de Google Photos ? Et bien c’est possible en trois coup de cuillère à pots.

Voici la marche à suivre :

Ouvrez l’application Google Photos.

Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite, puis accédez aux paramètres Photos.

Sélectionnez Préférences, puis Souvenirs

Ouvrir Masquer les personnes et les animaux

Sous Afficher moins ou Bloqué, appuyez sur Sélectionner les visages.

Choisissez les visages que vous souhaitez masquer.

Appuyez sur Terminé.

