Cette tablette Android trois-en-un compte bien remplacer votre liseuse E-ink

XPPen dévoile sa Magic Note Pad. Une proposition unique, à la croisée des chemins de la tablette Android, de la liseuse, et de la tablette graphique.

La Magic Note Pad // Source : XPPen

Les tablettes n’ont jamais été de très bonnes liseuses. La faute à des écrans trop brillants et trop lumineux qui provoquent une fatigue oculaire très rapidement. Et l’inverse est tout aussi vrai, en raison du taux de rafraichissement très limité des écrans E-ink et du manque de couleurs, les liseuses font de mauvaises tablettes.

Mais ça, c’était avant que XPPen s’en mêle. Avec sa nouvelle tablette Magic Note Pad, le constructeur combine savamment des optimisations matérielles et logicielles pour obtenir le meilleur des deux mondes. Ajoutez-y un stylet tactile inclus, et vous voilà avec une tablette 3-en-1 parée pour la prise de notes et le dessin.

Fraichement sortie, la Magic Note Pad profite d’une offre de lancement permettant d’obtenir une remise de 5 % sur un prix déjà compétitif.

Un écran, trois modes d’affichage

Le contenu affiché par la Magic Note Pad ressemble à s’y méprendre à celui d’une liseuse. Pourtant, comme n’importe quelle autre tablette Android, elle est équipée d’un écran LCD des plus standards en apparence. Il mesure 10,95 pouces, et il est même capable d’afficher 90 images par seconde. Le tout est certifié TÜV SÜD pour sa faible émission de lumière bleue.

Son originalité réside dans son revêtement. Il ne s’agit pas d’une dalle classique en verre, mais plutôt d’un écran X-Paper. Celui-ci est très finement texturé, afin de limiter les reflets et de reproduire l’effet du papier sous le doigt ou la pointe du stylet.

La Magic Note Pad // Source : XPPen

Mieux encore, XPPen permet aux utilisateurs de la Magic Note Pad de passer d’un affichage classique, à celui d’écrans E-Ink noir et blanc ou couleurs. Même s’il s’agit d’une reproduction logicielle, l’illusion est presque parfaite. Vous pouvez ainsi profiter d’un affichage type E-ink avec un taux de rafraichissement à 90 Hz, chose impossible pour n’importe quelle autre liseuse.

Un petit bouton situé sur la tranche permet même de basculer entre les différents modes en un claquement de doigts.

Une tablette bien plus capable qu’une liseuse

Si vous avez déjà tenu une liseuse entre les mains, vous savez certainement que c’est du côté de l’interface que le bât blesse. Heureusement, XPPen n’a pris aucun risque en choisissant Android 14 pour sa Magic Note Pad.

Une interface mobile éprouvée, et qui élargit le champ des possibles de la tablette. Depuis le Google Play Store, vous pouvez ainsi télécharger vos applications préférées d’eBooks, de streaming ou celles des réseaux sociaux que vous consultez le plus.

La Magic Note Pad // Source : XPPen

D’autant que XPPen a équipé sa tablette Magic Note Pad pour lui garantir une certaine polyvalence. La puce MediaTek Helio G99 et les 128 Go de stockage sont largement suffisants pour faire fonctionner toutes les applications du moment. Même les jeux moyennement gourmands.

Son poids de 495 grammes et son épaisseur de 7 mm la rendent par ailleurs très facile à transporter. De quoi ravir les étudiants, les professionnels en déplacement ou plus simplement les particuliers les plus nomades.

Un stylet, 16 384 points de pression

La Magic Note Pad a été conçue pour fonctionner de pair avec un stylet tactile. Inclus avec la tablette, il se range facilement dans le compartiment aimanté prévu à cet effet. Avec 16 384 points de pression et sa pointe souple, il garantit un très haut niveau de précision pour imiter le fonctionnement d’un crayon sur une feuille de papier. Cela est notamment permis par la puce intégrée au stylet, la X3 Pro.

La Magic Note Pad est livrée avec son stylet // Source : XPPen

XPPen a d’ailleurs développé sa propre application de prise de notes, installée par défaut sur la Magic Note Pad. Elle permet aussi bien d’annoter des documents, que de servir de support pour les dessins ou la prise de notes.

Les documents sont ensuite automatiquement enregistrés dans le cloud, pour être retrouvés simplement depuis n’importe quel autre appareil. Les acheteurs de la Magic Note Pad profitent par ailleurs de la version premium de cette application à vie.

Une tablette trois-en-un à prix barré

La Magic Note Pad de XPPen est commercialisée depuis peu, ce qui signifie que vous avez le droit aux habituelles offres de lancement.

La première est la plus intéressante, puisqu’il s’agit d’une remise immédiate de 5 % sur le prix de la Magic Note Pad, qui passe ainsi de 439 à 417,99 euros.

Le second avantage permet d’accessoiriser la tablette à moindre coût. XPPen propose en effet, les différents supports et housses de transport de la Magic Note Pad à prix réduit. Par exemple, le support réglable et pliable ne coûte plus que 31 euros au lieu de 39 euros.