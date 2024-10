Les Chromebooks vont accueillir un nouveau bouton IA bien plus utile que la touche Copilot

Google a dévoilé deux nouveaux Chromebooks d’un genre nouveau ainsi que de nombreuses fonctionnalités IA bien pratiques à venir sur ChromeOS au courant du mois d’octobre.

Google / Frandroid

Plus le temps passe, plus les Chromebooks s’avèrent être les machines parfaites pour démontrer la puissance de l’IA de Google pour la productivité et la créativité. Ces machines ultra portables intègrent le système ChromeOS et deviennent progressivement compatibles avec toutes les fonctionnalités IA introduites par Google sur la gamme de smartphones Pixel.

Google vient d’annoncer une nouvelle phase pour les Chromebooks avec l’arrivée de deux nouveaux appareils d’un nouveau genre et d’une flopée de fonctionnalités pour les gammes Chromebook et Chromebook Plus. C’est aussi l’occasion pour Google d’introduire une nouvelle touche dédiée à l’IA bien utile qui s’invitera sur de futures machines.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les Chromebooks musclent leur jeu avec Samsung et Lenovo

Samsung revient dans la famille Google avec le Samsung Galaxy Chromebook Plus, « le plus fin et le plus léger jamais conçu ». Son poids de 1,17 kg et son épaisseur de 12mm le classent bien dans la catégorie des ultra portables. Il dispose d’un écran Oled 15,6 pouces, d’une puce Intel Core i3 100U (2 coeurs performance, 4 coeurs efficients) ainsi que de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Samsung annonce jusqu’à 13 heures d’autonomie.

Samsung

Le deuxième Chromebook annoncé cette semaine nous vient de Lenovo qui propose un 2-en-1 entre PC et tablette, le Chromebook Duet 11 ». Celui-ci se dédie avant tout à la prise de notes et à la création de croquis avec son écran tactile de 10,95 pouces et son stylet Lenovo USI Pen 2, qui est cependant vendu séparément. Lenovo promet des « dessins d’une grande précision », notamment grâce à sa « technologie de rejet de la paume ». Niveau puissance, la machine couple un processeur MediaTek Kompanio 838 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Lenovo

Lenovo insiste notamment sur la qualité de ses deux capteurs : une caméra arrière de 8 Mpx et une caméra frontale de 5 Mpx pour un rendu vidéo dont la clarté bénéficie des avancées de Google dans l’IA, qu’il s’agisse du rendu global ou du flou d’arrière-plan par exemple.

Une nouvelle touche IA et une flopée de fonctionnalités

La grande nouveauté réside dans l’arrivée d’une nouvelle touche « Insertion Rapide » qui fait ses débuts dans le Samsung Galaxy Chromebook Plus. Si on peut la rapprocher de la touche Copilot de Windows, celle-ci s’avère cependant plus utile pour bien des cas de figure. Elle permet notamment d’aider les utilisateurs à réécrire un texte, de rechercher des fichiers dans Google Drive, de convertir des unités entre elles ou encore d’accéder à la liste des sites récemment ouverts.

Google

Google a aussi dévoilé toute une série de nouvelles fonctionnalités IA pour les Chromebook Plus, soit les machines plus haut de gamme de la marque. La première est « M’aider à lire » qui offre aux utilisateurs un vrai assistant intelligent pour comprendre et résumer un texte issu d’un site web ou d’un PDF, tout en posant des questions précises à Gemini. Celle-ci ne sera cependant pas disponible en français au lancement.

Google

La traduction instantanée fait aussi son arrivée dans les Chromebook Plus. La fonctionnalité active des sous-titres pour n’importe quel contenu vidéo affiché à l’écran, qu’il vienne de YouTube, Microsoft Teams ou d’un fichier vidéo. Plus de 100 langues sont supportées.

Google

Google a aussi importé l’Enregistreur de ses Pixel sur les Chromebook Plus. Celui-ci vous permet d’enregistrer un monologue ou une conversation pour la retranscrire textuellement. Vous pouvez ainsi identifier aisément les différents intervenants et générer des résumés de ce qui a pu se dire.

Enfin, les appels audio et vidéo seront sensiblement meilleurs sur les Chromebook Plus avec une technologie de réduction de bruit et de réverbération boosté à l’IA. De nouveaux paramètres vidéo permettront d’ajuster le rendu de l’image, le flou d’arrière-plan ou encore le cadrage.

Google

Les Chromebook classiques ne sont pas en reste puisqu’ils accueillent la fonctionnalité Discutez avec Gemini pour converser sans limites avec l’assistant IA de Google. Un « Recap de bienvenue » s’affichera désormais à chaque connexion pour vous rappeler vos dernières actions, mais aussi reprendre une tâche commencée sur un téléphone Android ou iOS.