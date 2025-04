Google Gemini pourrait devenir une aide aux devoirs

Google Gemini pourrait se doter d’une interface spécifique permettant aux plus jeunes d’accéder à des fonctions liées à l’apprentissage scolaire.

Google Gemini continue de se perfectionner. Après avoir lancé son modèle 2.5 permettant une « réflexion » complexe sur certains sujets comme les maths ou le code, l’intelligence artificielle de Google pourrait se tourner vers ses publics les plus jeunes en concevant une interface dédiée pouvant entre autres les aider à réaliser leurs devoirs.

Un assistant scolaire by Google

Les équipes d’Android Authority ont pu observer dans la version 16.12.39 de l’application Google pour Android des lignes de codes suggérant l’arrivée de fonctionnalités dédiées aux enfants. Pour le moment, il est difficile de savoir la forme exacte que prendra cet espace, mais on a déjà quelques informations sur les fonctionnalités auxquelles pourront accéder les enfants. Ces derniers devraient pouvoir poser des questions, obtenir de l’aide pour leurs devoirs ou encore créer des histoires.

Si ces fonctionnalités peuvent d’ores et déjà être accessible via une version classique de Gemini, la mention spécifique faite aux enfants dans les lignes de code laisse supposer l’arrivée d‘une interface dédiée, avec potentiellement un filtre permettant aux plus jeunes de ne pas accéder à certains contenus. On peut également imaginer que la fonction d’aide aux devoirs, permettrait d’amener les plus jeunes petit à petit à trouver la solution à leurs devoirs par eux même avec un raisonnement adapté plutôt que d’obtenir directement la solution.

