Depuis longtemps, Google Assistant permet de lire à la voix vos nouveaux messages reçus sur les applications de Google, Android Messages et Google Hangouts. Désormais, cette fonctionnalité va plus loin puisqu’elle permet d’accéder aux messages de n’importe quelle application de messagerie.

Lorsque vous avez les mains prises et que vous recevez un message sur votre smartphone Android, il peut être pratique de demander à votre smartphone de le lire à la voix. C’est dans ce cadre que Google Assistant permet depuis longtemps de lire des messages simplement en demandant « Lis mes messages ». Néanmoins, jusqu’à présent cette fonctionnalité était limitée aux seules applications Google. Désormais, l’assistant vocal peut aller beaucoup plus loin.

En effet, comme l’a remarqué le site Android Police, spécialisé dans l’actualité du système de Google, l’assistant vocal peut désormais accéder aux messages de n’importe quelle application de messagerie. Il peut aussi bien s’agir de Hangouts que de Whatsapp, de Discord, de Slack, ou de Telegram. Il faut dire que Google Assistant se contente en fait d’accéder aux messages reçus en notifications — auxquelles vous lui avez préalablement donné accès — et peut donc à la fois les lire vocalement, mais aussi vous permettre d’y répondre, puisque ces applications intègrent généralement la réponse rapide directement depuis la barre de notifications.

Pour l’heure, la fonctionnalité de lecture des messages par Google Assistant n’en est encore qu’à la phase de test. Android Police a pu découvrir plusieurs captures d’écran envoyées par une source, mais je n’ai pas été en mesure de le vérifier sur mon propre smartphone. Sur les images publiées par Android Police, on peut voir que les messages sont affichés directement dans l’interface de Google Assistant et qu’il est possible d’y répondre. Néanmoins, le site spécialisé précise que les images, les vidéos ou les pièces jointes ne s’affichent pas dans l’assistant de Google.