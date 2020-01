Fin du support de Windows 7 : Google Chrome sera supporté 18 mois de plus

Microsoft va bientôt couper le cordon et stopper la diffusion de mises à jour de sécurité pour Windows 7. Plusieurs éditeurs de logiciel vont faire de même, mais Google a annoncé une extension du support de Chrome.

Lancé à l’origine en 2009 pour corriger les problèmes de Windows Vista, Windows 7 approche désormais de sa fin de vie. À partir du 15 janvier 2020, Microsoft ne proposera plus de mises à jour de sécurité pour Windows 7, et l’éditeur incitera fortement à changer de système d’exploitation au moyen d’une notification plein écran.

Heureusement, il est toujours possible de passer à Windows 10 gratuitement, si l’on a un PC compatible.

Google étend le support de Chrome pour Windows 7

Une fois que Microsoft ne garantit plus la correction des failles de sécurité sur une version de Windows, les éditeurs de logiciel annoncent généralement la fin du support pour leurs produits. Par exemple, Steam n’est aujourd’hui plus pris en charge sur Windows XP et Windows Vista.

De son côté, Google a annoncé que Google Chrome continuerait de recevoir des mises à jour pour les 18 prochains mois, « au moins jusqu’au 15 juillet 2021 ». Le géant imagine cette extension surtout pour les entreprises : « si votre groupe est encore en pleine migration[de Windows 7 vers Windows 10], vous pouvez continuer de bénéficier des fonctions de Chrome pour les entreprises ».

D’après le site NetMarketShare, Windows 7 représente encore entre 26,6 et 32,7 % des parts de marché des systèmes d’exploitation pour ordinateur. Valve évalue à 33,64 % les parts de marché de Windows 7 parmi les utilisateurs de Steam.