Windows 7 : Microsoft ajoute une publicité plein écran pour Windows 10

La mise à jour KB4530734 pour Windows 7 ajoute une nouvelle notification, cette fois en plein écran, pour prévenir qu'il faut passer à Windows 10.

La fin du support de Windows 7 approche ! Microsoft prévient depuis plusieurs années, et surtout depuis le mois de janvier, que le système d’exploitation sera débranché le 14 janvier 2020.

À partir de cette date, Windows 7 ne recevra plus, ou quasi plus, de mises à jour de sécurité et plusieurs éditeurs ne prendront plus en charge les problèmes sur cette version de l’OS. Chez Microsoft, c’est aussi la solution de sécurité gratuite Security Essentials qui ne recevra plus de mises à jour sur Windows 7 à partir de cette date.

Il est donc temps pour les derniers utilisateurs du système de passer à autre chose, si possible Windows 10, et Microsoft compte bien fortement les inciter.

Une notification en plein écran

Microsoft a profité de l’un des derniers « Patch Tuesday » de Windows 7 pour déployer une mise à jour (KB4530734) qui apporte une nouvelle notification. Cette fois il s’agit d’une notification en plein écran dont l’affichage est programmée à partir du 15 janvier 2020, soit après la fin du support de Windows 7.

Microsoft précise que seules les éditions suivantes de Windows 7 Service Pack 1 sont concernés par cet affichage :

Starter

Édition Familiale Basique

Édition Familiale Premium

Professionnel (sauf si la licence est associée à l’Extended Security Update)

Édition Intégrale

Autrement dit, quasiment toutes les machines et en particulier celles du grand public, sont concernés.

Installer Windows 10 gratuitement avec sa licence Windows 7 est toujours possible. Nous conseillons fortement aux utilisateurs de Windows 7 de faire la migration, ou basculer vers un autre système d’exploitation toujours maintenus (comme une distribution GNU/Linux).