Google aurait en stock un Pixel 4a (5G) et un Pixel 5, mais pas de Pixel 5 XL

On y voit toujours encore un peu flou dans le catalogue 2020 des Google Pixel. Alors que le Pixel 4a se fait toujours désirer, le site 9to5 Google a fait une étrange découverte. Celui-ci viendrait sans son grand frère cette année, mais hériterait d'une déclinaison 5G. De même, la version XL du Pixel 5 pourrait être abandonnée.

Alors que l’on attend l’arrivée prochainement du Pixel 4a et, d’ici la fin de l’année, la nouvelle gamme de Pixel 5, le site 9to5 Google a fait une étrange découverte en épluchant les lignes de code de la version bêta de Google App pour pister les prochains smartphones du géant de Mountain View.

Connus sous les noms de code de « redfin » et « bramble », ces appareils qu’ils pensaient être les futurs Pixel 5 et 5 XL, seront équipés du Soc Snapdragon 765G, la version milieu de gamme de Qualcomm mais compatible avec la 5G. Des produits qui s’annonceraient donc moins performants que leurs prédécesseurs.

En creusant un peu plus dans la base de Google App, 9to5 Google a finalement découvert toute la gamme de Google Pixel prévus pour 2020. Et ô surprise, point de Pixel 5 XL en vue, caché derrière ces noms. Sont soudainement apparus les noms du Pixel 5 et du Pixel 4a (5G).

Le site en déduit donc qu’ils seraient tous deux conçus sur la même base matérielle. Leur différenciation se ferait au niveau des matériaux utilisés, moins qualitatifs sur le Pixel 4a (5G) que sur le Pixel 5, qui miserait encore sur le verre aluminium. Il resterait ainsi le modèle phare de Google, avec très probablement des fonctionnalités supplémentaires et des atouts tout autres. Les dimensions pourraient aussi les distinguer.

Si le Pixel 4a est officialisé, il n’aura visiblement pas de déclinaison XL cette année. Le Pixel 4a (5G) pourrait être cet appareil dont une photo avait été postée sur Twitter par le leaker xleaks7. Le smartphone en question laissait apercevoir une prise jack, ce dont sont dépourvus les modèles haut de gamme de Google. Par ailleurs, le Pixel 5 ne semble pas prévu avec un écran étendu comme ses prédécesseurs et viendrait en un seul modèle plus compact.

p.s. some details still unconfirmed but my source is pretty sure we will see this design released soon pic.twitter.com/bi8QMzmdGv

Thanks to my partners at @pigtou_ – https://t.co/pt9mWECxtO

Here it is! The larger #Google #Pixel5XL based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensions. Enjoy guys!

Et l’on ne sait pas vraiment quand Google va se décider à présenter ses appareils. Selon Jon Prosser, nouveau leaker en vue, l’annonce du Pixel 4a devait avoir lieu ce lundi 13 juillet, mais elle serait finalement annulée en dernière minute. Le Pixel 4a serait alors officialisé le 3 août.

Pixel 4a has slipped again 🤦🏼‍♂️

Announcement was supposed to be happening July 13 (Monday), but just got bumped.

What we can see in the system now is announcement happening on August 3 🧐

The mystery continues…

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 10, 2020