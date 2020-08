Google Images : les contenus que vous pouvez utiliser vont être mieux identifiés

Source de recherche de photos pour beaucoup d’internautes, Google Images améliore ses résultats. Désormais, vous pourrez identifier beaucoup plus facilement les images sous licence que vous pouvez utiliser ou non pour vos propres créations, personnelles ou professionnelles.

Créer une page pour un projet personnel, un site pour son entreprise ou pour se présenter nécessite souvent, pour l’embellir, d’y ajouter des illustrations. Et le premier réflexe est généralement d’aller voir sur Google Images ce que l’on peut y trouver. Mais toutes les photos et images ne peuvent pas toujours être utilisées sans en faire la demande à leurs créateurs et cela est rarement aussi clairement explicité que sur Wikipedia. Alors, vous courez le risque de « voler » une image sans y être autorisé, car elle n’était pas libre de droits…

Mieux repérer l’image que vous pouvez utiliser

Ayant conscience de son rôle important de banque d’images, Google a cherché à solutionner le problème. Désormais, lorsque vous effectuerez une recherche de contenus visuels sur le moteur de recherche, vous serez bien mieux informé de l’utilisation que vous pouvez en faire, commerciale ou non, libre de droits ou pas.

La page Google Images va proposer des outils pour affiner les recherches selon vos besoins. Vous pourrez ainsi consulter les instructions sur la licence d’utilisation, ce que vous êtes en droit d’en faire.

Google explique avoir « étroitement collaboré avec des créateurs d’images, des banques d’images et des associations du secteur de l’image » pour concevoir ses filtres.

Comment ça marche ?

Un badge « sous licence » apparaît désormais sur l’image. En cliquant dessus, vous pourrez prendre connaissance des détails de la licence et être redirigé vers le site où vous pourrez obtenir une licence pour l’image si l’éditeur a fourni un lien.

Il est possible de filtrer les résultats de la recherche pour n’obtenir que ceux fournissant des informations de licence (Creative Commons ou licence commerciale et autres licences). Pour cela, choisissez Droits d’usage dans le menu déroulant.

Les informations relatives aux crédits, aux droits d’auteur et au créateur sont également mieux signalées et mises en avant quand vous sélectionnez une image mise à disposition par un éditeur.