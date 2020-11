Google Chrome 87 apporte « le plus gros gain en performances depuis des années »

Google déploie une nouvelle version de son navigateur Chrome. Cela arrive très régulièrement, mais cette nouvelle mise à jour, la version 87, apporte beaucoup de nouveautés.

Depuis le lancement de Google Chrome, les navigateurs ont accéléré la cadence des mises à jour. On a désormais une nouvelle version de chaque navigateur important toutes les quelques semaines, avec parfois quelques nouveautés intéressantes. Les mises à jour de navigateur ne sont donc plus vraiment des faits d’actualité. La nouvelle version de Google Chrome, la version 87, apporte cette fois un nombre important de nouveautés, à commencer par des optimisations. C’est aussi la dernière mise à jour du navigateur pour l’année 2020.

Plus de performances, plus d’autonomie

Google annonce que la mise à jour de Chrome vers la version 87 apporte les plus gros gains de performances depuis plusieurs jours grâce à de nombreuses améliorations dans le code source. D’abord, Chrome va désormais mettre plus de priorité sur l’onglet activement consulté par l’utilisateur au détriment des autres onglets ouverts, ce qui peut diviser l’usage du CPU par 5 et étendre l’autonomie de 1,25 heure. Ce n’est pas tout, Google Chrome 87 consomme moins de mémoire vive, démarre jusqu’à 25% plus rapidement et les pages se chargent jusqu’à 7% plus vite.

Enfin, spécifiquement sur Android, les fonctions « page précédente » et « page suivante » chargent désormais les pages quasi instantanément.

La recherche d’onglet

Si vous êtes du genre à avoir beaucoup beaucoup d’onglets ouverts en même dans votre navigateur, les équipes de Google s’emploient depuis plusieurs versions à apporter de nouvelles fonctions d’organisation comme la possibilité d’épingler ou de regrouper des onglets. La version 87 apporte carrément un moteur de recherche dédié aux onglets.

Grâce à un nouveau bouton dans la barre des titres, il est possible en un clic de chercher le bon onglet parmi toutes vos fenêtres ouvertes. Cette fonction est pour le moment réservé aux chromebooks et sera étendue plus tard aux autres systèmes pour PC.

De nouvelles fonctions rapides pour l’omnibox

On peut l’avoir oublié, mais l’une des premières forces de Google Chrome était de réunir l’essentiel de ses fonctions dans l’omnibox, réunissant à la fois barre d’adresse et barre de recherches dans un même élément. Avec la version 87, cette omnibox gagne de nouvelles capacités.

Google a en effet ajouté des raccourcis vers certaines actions assez classiques d’un navigateur. Si vous commencez à chercher « supprimer mon historique », chrome vous proposera directement de réaliser cette action.

Reprendre vos recherches

La dernière grande nouveauté de la mise à jour 87 est de pouvoir reprendre un projet où vous l’aviez arrêter. Google veut ajouter à la page nouvel onglet des raccourcis permettant de reprendre une recherche ou la visite de pages récemment fermées. La firme donne l’exemple d’une recherche de recette de cuisine avec plusieurs recettes ouvertes dans des onglets. La fonction permettrait alors de reprendre cette recherche et ces onglets d’un seul coup.

Pour le moment, Google veut se limiter à la recherche liée au commerce et à la cuisine. Ce n’est pas sans rappeler la fonction Collections de Microsoft Edge, qui veut aussi vous accompagner dans ce genre de recherches.