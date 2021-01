Pixel 5 : vous pouvez désactiver définitivement le mode Vision de nuit automatique

Devenu une fonction automatique sur les Pixel 4a 5G et Pixel 5, le mode Vision de nuit automatique n’a pas fait que des heureux. Une mise à jour de Google permet désormais de désactiver définitivement l’option.

Le mieux est parfois l’ennemi du bien, comme dit le proverbe. C’est un peu la sensation parfois frustrante qu’ont ressenti de nombreux utilisateurs des derniers Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Sur ces deux modèles, Google a introduit le mode automatique Vision de nuit, c’est-à-dire que la fonction phare des Pixel, qui permet de suréclairer une scène très sombre pour en voir tous les éléments, était automatiquement activée à tout moment.

Alors, le fabricant a revu sa copie et, au prix d’une mise à jour en cours de déploiement, le mode automatique va pouvoir être désactivable, a repéré le site 9to5Google.

Un clic pour annuler le mode

En ouvrant l’appareil photo sur les Pixel 4a 5G et Pixel 5, une icône en forme de lune apparaît sur la droite avec un « A » dans un coin. Cela signifiera que le mode Vision de nuit automatique est activé. Il s’active également automatiquement par défaut ou en mode portrait, en cas de très faible luminosité. Si vous cliquez dessus, il sera désactivé.

Avec la mise à jour, Google Camera va désormais se souvenir de votre souhait. Appuyez sur l’icône pour désactiver la fonction et fermer l’application Appareil Photo. Le smartphone va à présent se souvenir de votre choix alors que, jusque-là, il réactivait automatiquement la fonction.

Pour les gammes Pixel 3 — qui avait introduit la fonction — et Pixel 4, il faut encore balayer l’écran deux fois vers la droite pour accéder au mode Vision de nuit et donc choisir ainsi de l’activer.

À noter que la mise à jour 8.1.200.352609439 de Google Camera apporte aussi un renouveau pour le flash avec trois options et un mode « Plus de lumière » qui apparaît en glissant son doigt sur l’écran. Vous aurez le choix d’activer le flash ou non, notamment pour signaler à l’appareil que vous utilisez le mode Vision de nuit qui était jusque-là inaccessible quand le flash était activé.