Le mode « Vision de nuit » des smartphones Pixel de Google est sans nul doute l’une de leurs principales fonctionnalités en photo. La firme de Mountain View a fini par s’en rendre compte et a décidé de mettre davantage en avant le mode dans son application photo.

Les smartphones Pixel de Google sont parmi les meilleurs smartphones possible pour prendre des photos. Cela s’explique notamment par la qualité de leur plage dynamique, par la fidélité des couleurs, par leur mode portrait avec un joli flou d’arrière-plan, mais aussi par leur mode nuit, baptisé « Vision de nuit ».

Pourtant, malgré les qualités de ce mode cliché nocturne, Google n’avait pas ressenti le besoin jusqu’à présent de le mettre en avant. Pour l’activer, il fallait nécessairement glisser tout à droite de l’application photo, passer mode après mode, et découvrir l’onglet « Plus ». C’est là, aux côtés des modes ralenti, paramètre, Google Lens et Playground que l’on pouvait retrouver la fonctionnalité « Vision de nuit » permettant de réaliser des clichés avec une très forte plage dynamique et une bonne précision en basse lumière. Un emplacement qui ne faisait pas honneur à cette fonctionnalité.

Le mode Panorama repositionné dans l’onglet « Plus »

Néanmoins, c’est désormais corrigé grâce à la dernière mise à jour de l’application Google Camera via la bêta d’Android 10 Q, la version 6.3. Comme l’a repéré 9to5Google, « Vision de nuit » a désormais droit à son propre raccourci directement sur l’écran d’accueil de Google Camera. Il remplace désormais le mode panorama qui se voit repositionné dans l’onglet Plus. De gauche à droite, on a donc désormais droit au mode cliché nocturne, au mode portrait, au mode appareil photo, au mode vidéo et enfin aux fonctions supplémentaires. Parmi les autres nouveautés de l’application, 9to5Google signale un « Flash » pour les selfies qui a été rebaptisé « Illumination » et qui n’éclaire plus en blanc, mais dans une couleur sépia moins forte pour éclairer le visage. Par ailleurs, l’application photo ne propose plus d’icône de thermomètre pour modifier la balance des blancs.

On ignore pour l’heure quand est-ce Google proposera la mise à jour de son application photo pour les Google Pixel. Pour l’heure, elle n’est proposée que grâce à une mise à jour d’Android 10 Q. 9to5Google précise néanmoins que l’application peut également fonctionner avec Android 9.0 Pie, même s’il faudra télécharger l’APK manuellement.