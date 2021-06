Google TV pourrait vous recommander des contenus pertinents, même en multicompte

Le site 9to5Google a fouillé dans l'application Google TV pour y découvrir des mentions d'une meilleure gestion du multicompte.

En septembre dernier, Google a lancé une petite révolution dans le domaine des téléviseurs connectés. La firme est en effet passé de son système Android TV à une nouvelle version, baptisée Google TV et inaugurée avec le Chromecast.

Parmi les principales nouveautés de Google TV, on peut citer la gestion de plusieurs comptes. En allumant son téléviseur — ou son Chromecast — on peut ainsi sélectionner le nom du compte qui va regarder le téléviseur, comme on le ferait avec Netflix ou sur une tablette Android. Néanmoins, la fonction était jusqu’à présent pour le moins limitée. En effet, même en sélectionnant un compte secondaire sur le système, ce sont bel et bien les recommandations de vidéos pour le compte principal qui vont s’afficher sur le téléviseur.

Néanmoins, Google devrait très prochainement améliorer l’expérience du multicompte sur Google TV comme l’a repéré le site 9to5Google. Le site a en effet pu fouiller dans le code de l’application Google TV Home pour y découvrir deux nouvelles mentions qui semblent préparer la gestion des recommandations personnalisées :

Ajoutez un autre compte à cet appareil pour qu’il ait sa propre expérience Android TV personnalisée. Vous pouvez gérer les comptes existants dans les Paramètres, puis Comptes et Se Connecter.

Pour l’heure, il s’agit cependant uniquement de mentions dans le code de l’application, qui n’ont pas été intégrées à l’interface de Google TV. Néanmoins, l’ajout de ces deux phrases permet de prévoir un usage familial bien plus complet à l’avenir pour le système de téléviseurs connectés de Google à l’avenir.

Des profils pour les enfants

Avec des recommandations et des applications personnalisées, Google TV pourra ainsi s’utiliser bien plus efficacement, en permettant par exemple à un membre de la famille de regarder Twitch sur son téléviseur, tandis qu’un autre membre pourra retrouver rapidement là où il en était sur sa série favorite, et cela sans avoir les recommandations des autres personnes du foyer.

Même les enfants devraient être servis, puisque parmi les profils pris en charge, des sessions dédiées aux enfants pourront être intégrées, avec leurs applications et les contenus qui leur seront dédiés.