Google Pixel 5a : déjà certifié, son lancement semble désormais imminent

Le lancement du Google Pixel 5a semble imminent, maintenant que le smartphone a été certifié auprès de la FCC aux États-Unis.

Alors que Google prépare déjà ses futurs smartphones haut de gamme, au design en grande partie revu, la firme de Mountain View a également un autre téléphone dans ses cartons. Le constructeur doit en effet présenter dans les prochains mois son nouveau smartphone milieu de gamme, le Google Pixel 5a.

Fort logiquement, le smartphone prendrait la relève non seulement du Pixel 4a, mais également du Pixel 4a 5G. On apprenait en avril dernier que le constructeur comptait bel et bien lancer ce nouveau téléphone, et qu’il serait lancé en même temps que « l’introduction du téléphone de série A de l’an dernier ». Pour rappel, le Google Pixel 4a avait été présenté en août 2020. C’est donc le mois prochain que l’on peut attendre le futur Google Pixel 5a.

Une date plutôt proche qui semble corroborée par la certification du smartphone auprès de la FCC, l’autorité américaine en charge des télécommunications. Le site 9to5Google a en effet découvert dans les fichiers de l’administration la mention de trois appareils qui seraient le Google Pixel 5a : G1F8F, G4S1M et GR0M2.

Des déclinaisons en fonction des réseaux 5G

Les trois variantes se distinguent surtout par les différences en termes de fréquences 5G, puisque l’un d’entre eux offrirait davantage de compatibilité avec les bandes inférieures à 6 GHz. Par ailleurs, l’un des modèles ne serait pas compatible avec le réseau CDMA, utilisé essentiellement en Asie et en Amérique du Nord. Il semble donc qu’il s’agisse de la déclinaison lancée ailleurs dans le monde.

La certification des smartphones fait généralement partie des toutes dernières étapes avant leur mise sur le marché. Le fait que la FCC ait donc enregistré ces trois variantes suggère donc que le lancement est bel et bien imminent, probablement pour le mois prochain.

Pour rappel, le Google Pixel 5a devrait ressembler en grande partie au Pixel 4a 5G lancé l’an dernier. Il embarquerait une puce Snapdragon 765, un écran de 6,2 et les mêmes appareils photo que son prédécesseur. Néanmoins, le smartphone ne serait pas lancé sur tous les marchés. La firme annonçait en avril dernier que le Pixel 5a ne serait disponible qu’aux États-Unis et au Japon. Il faudra donc sans doute attendre les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour découvrir de nouveaux smartphones Google en France.