GoPro Hero 10 Black annoncée : une action cam pour des vidéos encore plus fluides

GoPro a annoncé sa nouvelle caméra d'action, la Hero 10 Black. Équipée d'un nouveau processeur GP2, elle permet d'enregistrer des séquences deux fois plus fluides que le modèle précédent.

Un an tout juste après la présentation de la Hero 9 Black, le constructeur américain GoPro a présenté, ce jeudi, sa nouvelle caméra d’action, logiquement baptisée GoPro Hero 10 Black. Au menu, des nouveautés essentiellement basées sur les performances grâce à l’intégration d’un nouveau processeur.

Il faut dire que GoPro utilise le même processeur sur ses action cam depuis la Hero 6 Black lancée il y a quatre ans. Il était donc temps pour le constructeur d’améliorer son processeur maison afin de passer à la vitesse supérieure aussi bien en termes de débit d’images que de capacités de ralenti ou de stabilisation. La nouvelle GoPro Hero 10 Black intègre ainsi une puce GP2 capable de capturer des images avec une fluidité et une définition plus élevée.

Des vidéos en 5,3K à 60 images par seconde

Du côté des vidéos, on va ainsi avoir la possibilité d’enregistrer des séquences en 5,3K à 60 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde ou en 2,7K à 240 images par seconde. À titre de comparaison, la GoPro Hero 9 Black était limitée à de la simple 5K avec un débit de 30 images par seconde. Concrètement, non seulement la GoPro Hero 9 Black propose donc une meilleure définition, mais également deux fois plus d’images d’enregistrées pour des séquences plus fluides. Du côté de la définition 5,3K, rappelons que cette définition plus élevée ne sera pas tant utilisée pour des écrans 5,3K, mais pour permettre de pouvoir recarder ou stabiliser les images en post-production, ou pour profiter d’une meilleure netteté, y compris après avoir encodé la vidéo en 4K sur un logiciel de montage vidéo.

La GoPro Hero 10 Black // Source : GoPro La GoPro Hero 10 Black // Source : GoPro

La GoPro Hero 10 Black propose également un mode ralenti x8 jusqu’en 2,7K — soit 240 FPS ralenti en 30 FPS — tandis que la stabilisation vidéo passe du mode HyperSmooth 3.0 à l’HyperSmooth 4.0. Concrètement, l’action cam sera capable de compenser les tremblements jusqu’à un angle de 45° contre 27° sur la génération précédente, jusqu’à une qualité de 5,3K en 30 FPS ou 4K en 60 FPS.

Un capteur intégralement utilisé pour les photos

Les photos ne sont pas mises de côté puisque la nouvelle caméra de GoPro permettra de profiter entièrement du capteur photo de 23 mégapixels pour les clichés — le même capteur que sur la génération précédente — là où la Hero 9 Black ne pouvait exploiter que 20 mégapixels du même capteur.

Concernant les autres caractéristiques, on va retrouver la même fiche technique sur la GoPro Gero 10 Black que sur le modèle de 2020 avec un écran tactile de 2,27 pouces de diagonale au dos et de 1,4 pouces en façade, une batterie de 1720 mAh, une étanchéité jusqu’à 10 m de profondeur, un mode webcam à l’aide de la connectique USB-C et un objectif amovible. Celui-ci est par ailleurs doté d’un revêtement hydrophobe et résistant aux éclaboussures.

La GoPro Hero 10 Black sera disponible le 16 septembre au prix de 429,98 euros avec un abonnement GoPro, ou à 529,99 euros sans abonnement. Elle sera également proposée en kit pour les abonnés GoPro à 479,98 euros avec un mini trépied, une pince, une batterie et une carte mémoire. Le même bundle sera proposé à 579,99 euros sans abonnement GoPro.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test de la GoPro Hero 10 Black.