GoPro Hero 10 Black : moitié prix pour cette action cam aussi excellente que réputée

Les action cam de GoPro sont des références incontournables pour beaucoup de vidéastes mais cette qualité se ressent fortement sur le prix des derniers modèles. Si ceux-ci sont hors budget, il est toujours intéressant de se tourner vers les anciennes générations comme la Hero 10 Black qui a encore de beaux restes. Chez Rue du Commerce, elle s'affiche à moitié prix, à seulement 259,99 euros au lieu de son prix de départ de 529,99 euros.

Commercialisée en 2021, la GoPro Hero 10 Black est loin d’être l’action cam la plus récente du marché, mais ses performances et ses multiples fonctionnalités peuvent toujours contenter les vidéastes de l’extrême avides d’immortaliser leur prochain saut en parachute. Notée 8/10 lors de notre test au moment de sa sortie, elle est encore chaudement recommandable aujourd’hui, d’autant plus que cette promotion chez Rue du Commerce fait chuter son prix de moitié, rien que ça !

La GoPro Hero 10 Black en quelques mots

Un format compact et robuste avec sa lentille hydrophobe

Peut filmer en 4K 120 i/s et en 2.7K 240 i/s

Excellente stabilisation compatible en 4K 60 i/s

Au lieu de 529,99 euros à son lancement, la GoPro Hero 10 Black est maintenant disponible en promotion à 259,99 euros chez Rue du Commerce, via le vendeur tiers « Le Manoir ».

Un design réchauffé mais toujours aussi pratique

Si l’on ne compte pas le « 10 » bien visible sur sa tranche, il est difficile, voire quasiment impossible de distinguer la GoPro Hero 10 Black du modèle précédent. Les écrans ont la même taille et les boutons et les micros gardent le même emplacement que la dernière fois. L’unique différence concerne le poids puisque la Hero 10 Black est plus légère de cinq grammes. Ce design réchauffé reste une bonne nouvelle, nous restons sur une action cam robuste que les aficionados de la marque n’ont aucun mal à prendre en main.

Une nouveauté pas forcément perceptible à première vue est le verre hydrophobe et hydrofuge de l’objectif, il est aussi plus résistant aux rayures et moins sujet aux images fantômes. Ainsi, cette action cam supporte mieux les prises de vue sous la pluie, sur une planche de surf ou même sous l’eau, finies les gouttes d’eau qui viennent gâcher les images ! Côté autonomie, on retrouve une fois encore une batterie de 1 720 mAh, mais moins endurante à cause d’une moins bonne gestion thermique du nouveau processeur. En 4K 60 i/s, la Hero 10 Black ne tient pas les 50 minutes, contre 1 heure et 15 minutes pour la Hero 9 Black.

De belles performances et une stabilisation surprenante

La Hero 10 Black n’a pas marqué l’arrivée de la 8K, et ce n’est pas grave ! La 4K est suffisante dans 99 % des cas et avec l’arrivée du nouveau processeur GP2, on profite d’une meilleure fréquence d’images pour de superbes ralentis dans une définition supérieure à la Full HD, mais aussi de meilleures images en faible luminosité. Ainsi, la GoPro Hero 10 Black est capable de filmer en 5.3K 60 i/s, en 4K 120 i/s et en 2.7K 240 i/s. Les images sont globalement de très bonne qualité et c’est d’autant plus surprenant venant d’un capteur de 1/2.3.

Autre amélioration majeure sur la GoPro Hero 10 Black : la stabilisation. Avec la version 4.0 du mode HyperSmooth, cette action cam est en mesure de combiner stabilisation, champ de vision Large et définition 4K 60 i/s, voire 5.3K 30 i/s. Un upgrade bienvenu pour tourner de belles images de ses exploits sportifs, en particulier lors des tournages mouvementés. Les modes Burst, Live Burst, Time Lapse et Night Lapse sont aussi de la partie pour ajouter de la créativité, ainsi que le mode « maintien de l’horizon » amélioré permettant de conserver une image droite lorsque la GoPro penche à moins de 45°.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la GoPro Hero 10 Black.

Afin de comparer la GoPro Hero 10 Black avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs modèles d’action cam du moment.

