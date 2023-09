GoPro Hero10 Black : plus de 40 % de réduction pour cette action cam de référence

Pour mettre la main sur une GoPro, il faut normalement débourser plus de 500 euros. Heureusement, d'anciens modèles, toujours intéressants, deviennent plus accessibles avec le temps. C'est le cas de la Hero10 Black qui passe de 529 euros à 299 euros.

La Hero10 Black n’est certes pas le dernier modèle en date conçu par GoPro, mais satisfera la plupart des aventuriers, et des sportifs souhaitant immortaliser leur exploit. C’est une valeur sûre que l’on recommande chaudement surtout maintenant qu’elle coûte 230 euros de moins.

Les points positifs de la GoPro Hero 10 Black

Une action cam pratique à transporter

Filme en 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps et en 2,7K en 240 fps

Une bonne stabilisation en vidéo

Sortie en 2021 à 529 euros, la GoPro Hero 10 Black a depuis connu de fortes baisses de prix. Aujourd’hui, on la retrouve à seulement 299 euros sur Amazon, c’est d’ailleurs le prix plus bas constaté sur le site. Elle est également disponible au même prix chez Darty.

Un format toujours aussi pratique

Esthétiquement, la GoPro Hero 10 Black est assez similaire aux précédents modèles. Elle a d’ailleurs les mêmes dimensions que la 9. Que ce soit de la taille des écrans (avant et arrière), l’emplacement des boutons ou encore des micros, tout est identique. Seul petit changement : la Hero 10 Black s’allège de 5 g et pèse 153 g. Quoi qu’il en soit, cette caméra d’action sera toujours aussi compacte et robuste pour vous accompagner dans tous vos exploits sportifs.

La nouveauté sur ce modèle est l’ajout d’un verre hydrophobe et hydrofuge, censé être plus résistant aux rayures et moins sujet aux images fantômes. Concrètement, cette lentille montre surtout une belle résistance aux gouttes d’eau qui pourraient gâcher certains plans tournés à la sortie de l’eau.

De multiples modes et fonctionnalités

En intégrant le processeur GP2, l’action cam Hero10 Black profite d’une belle augmentation des fréquences d’images, qui ont tout simplement été doublées. Il est désormais possible d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K à 240 fps. Autant dire que les séquences en ralenti seront d’une excellente qualité, et que les vidéos tournées en général seront toujours aussi riches en détail. Et grâce à ce processeur, la navigation dans l’interface est plus fluide, et l’affichage des menus nettement plus rapide qu’auparavant.

Le système de stabilisation a été amélioré. Le fameux « HyperSmooth » peut à présent être utilisé avec un plus large choix de définitions. Notez aussi que le mode « maintien de l’horizon » a, lui aussi, été amélioré, atteignant environ 45 degrés. Les autres modes de la GoPro Hero 10 Black seront aussi de la partie, comme les modes Burst, Live Burst, Time Lapse, Night Lapse, etc, afin d’ajouter encore un peu de créativité à vos séquences. Quant à l’autonomie, la GoPro s’appuie sur une batterie de 1 720 mAh, qui, durant notre test, permet à l’action cam de durer 48 minutes en 4K à 60 fps (contre 1h15 sur la version précédente), et 1h49 en 1080p à 30 fps au lieu de 2 h 09. Il vaut donc mieux se munir de davantage de batteries pour éviter la panne en pleine session.

Retrouvez notre avis plus détaillé à travers ce test de la GoPro Hero 10 Black.

Si vous souhaitez comparer la GoPro Hero 10 Black à d’autres modèles présents sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures actions cam de 2023.

