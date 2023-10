GoPro Hero 10 Black : le Prime Day a un gros effet sur le prix de cette excellente action cam

Pour avoir une GoPro sans débourser une grande somme, il faut parfois se diriger vers d’anciens modèles qui viennent à baisser de prix et valent toujours le coup. C’est le cas de la Hero10 Black qui passe de 529 euros à 299 euros.

La GoPro Hero10 Black date certes de 2021, ce modèle reste tout de même une très bonne action cam pour celles et ceux qui souhaitent se filmer en 4K ou en Full HD en vadrouille (et même sous l’eau). Envie de profiter pleinement de l’appareil, sachez qu’en ce moment, elle coûte 230 euros de moins qu’à sa sortie.

Pourquoi choisir la GoPro Hero 10 Black ?

Une action cam pratique à transporter

Filme en 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps et en 2,7K en 240 fps

Une bonne stabilisation en vidéo

Sortie au prix de 529 euros, la GoPro Hero 10 Black est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur le site d’Amazon.

La Hero 9 est également en promotion et se trouve désormais à 229 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la GoPro Hero 10 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 10 Black au meilleur prix ?

Une action cam qui vous accompagne partout

La GoPro Hero10 Black n’est certes pas la dernière action cam de la marque, mais elle possède les mêmes atouts que les nouveaux modèles, à commencer par sa taille. Elle possède des petites dimensions et avec seulement 153 g sur la balance, l’action cam peut vous accompagner dans tous vos exploits sportifs.

Action cam oblige, elle profite d’une conception très robuste pour vous suivre dans toutes vos aventures et résister aux chocs. Cette génération ajoute d’ailleurs un verre hydrophobe et hydrofuge, censé être plus résistant aux rayures et moins sujet aux images fantômes. Concrètement, cette lentille montre surtout une belle résistance aux gouttes d’eau qui pourraient gâcher certains plans tournés à la sortie de l’eau. Autrement, elle possède un écran tactile à l’arrière et un écran à l’avant pour visualiser des informations, comme la batterie, ou le mode utilisé.

Qui a encore de bons restes

La Hero10 Black est capable d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K à 240 fps. Autant dire que les séquences en ralenti seront d’une excellente qualité, et que les vidéos tournées en général seront toujours aussi riches en détail. Et grâce à son processeur, la navigation dans l’interface est fluide, et l’affichage des menus rapide.

Le système de stabilisation a été amélioré. Le fameux « HyperSmooth » peut à présent être utilisé avec un plus large choix de définitions. Notez aussi que le mode « maintien de l’horizon » a, lui aussi, été amélioré, atteignant environ 45 degrés. Les autres modes de la GoPro Hero 10 Black seront aussi de la partie, comme les modes Burst, Live Burst, Time Lapse, Night Lapse, etc, afin d’ajouter encore un peu de créativité à vos séquences. Quant à l’autonomie, la GoPro tient 48 minutes en 4K à 60 fps (contre 1h15 sur la version précédente), et 1h49 en 1080p à 30 fps. Il vaut donc mieux se munir de davantage de batteries pour éviter la panne en pleine session.

Pour en savoir plus, découvrez notre test sur la GoPro Hero 10 Black.

