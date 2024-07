GoPro Hero 10 Black : c’est l’action cam à ne pas oublier dans sa valise avec un tel prix pour le Prime Day

Pour immortaliser ses prochaines vacances, il y a les classiques appareils photo, mais on pense moins aux action cam plus pensées pour les vidéastes de l'extrême et autres amateurs de sensations fortes. Trois ans après sa sortie, la GoPro Hero 10 Black est parfaitement recommandable, surtout pendant le Prime Day durant lequel elle est disponible dans ce bundle à 239 euros au lieu de 299,99 euros.

L’action cam est une bonne alternative aux appareils photo traditionnels pour immortaliser ses vacances, surtout si l’on souhaite filmer des moments Ă couper le souffle comme un saut en parachute ou une descente en kayak. GoPro est une marque toute indiquĂ©e grâce Ă la robustesse de ses appareils, ses performances en stabilisation et la qualitĂ© de ses prises de vue. MĂŞme les anciens modèles sont toujours recommandables aujourd’hui, c’est par exemple le cas de la GoPro Hero 10 Black qui s’offre une rĂ©duction dans ce bundle de voyage pendant le Prime Day d’Amazon.

La GoPro Hero 10 Black en résumé

Une action cam robuste avec lentille hydrophobe

Peut filmer jusqu’en 5,3K 60 i/s ou 4K 120 i/s

Excellente stabilisation jusqu’en 4K 60 i/s

Fournie dans un bundle avec batterie supplémentaire, étui de transport et poignée flottante

Au lieu de 299,99 euros habituellement, le bundle GoPro Hero 10 Black avec poignée flottante, étui de transport et batterie supplémentaire est maintenant disponible en promotion à 239 euros chez Amazon. Notez que son prix de lancement était de 529 euros, pour la caméra seule.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant la GoPro Hero 10 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.

Il n’y a presque plus besoin de la prĂ©senter

S’il n’est plus nĂ©cessaire de la prĂ©senter, c’est parce que hormis le 10 gravĂ© sur sa tranche et Ă cinq grammes près, la GoPro Hero 10 Black est parfaitement identique Ă la GoPro 9 et mĂŞme Ă la GoPro 11 sortie l’annĂ©e d’après. Qu’il s’agisse de la taille des Ă©crans ou de l’emplacement des boutons, rien ne bouge, un choix du constructeur pour faire des Ă©conomies en rĂ©utilisant la mĂŞme chaĂ®ne de production, et ce n’est pas plus mal pour les aficionados de la marque qui n’ont pas Ă rĂ©-apprendre comment utiliser une GoPro. Ne parlons pas de design rĂ©chauffĂ©, mais d’un design familier.

La GoPro Hero 10 Black embarque pourtant une nouveautĂ© qui n’est pas perceptible au premier abord : une lentille hydrophobe et hydrofuge. Celle-ci est Ă©galement plus rĂ©sistante aux rayures et moins sujette aux images fantĂ´mes. Cette nouvelle particularitĂ© ouvre un nouveau champ de possibilitĂ©s sur les tournages en milieu aquatique, que ce soit sous l’eau (elle est Ă©tanche jusqu’Ă 10 mètres de profondeur) ou sur une planche de surf. La lentille n’accroche plus les gouttes d’eau qui pourraient ruiner une prise de vue. CĂ´tĂ© autonomie, la batterie de 1 720 mAh peut tenir 48 minutes en 4K 60 i/s et 1h49 en 1080p 30 i/s, des scores infĂ©rieurs Ă ce que propose la GoPro Hero 9 Black.

D’excellentes performances pour immortaliser ses vacances

Entre GoPro et son rival DJI, c’est toujours GoPro qui a une longueur d’avance sur la qualitĂ© vidĂ©o. La GoPro Hero 10 Black est capable de tourner jusqu’en 5,3K Ă 60 i/s ou bien en 4K 120 i/s si on recherche plus de fluiditĂ©. On peut mĂŞme aller jusqu’Ă 240 i/s en 2,7K. Globalement, les images sont de très bonne qualitĂ©, surtout en basse lumière grâce aux Ă©volutions logicielles dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© la Hero 10 Black, et c’est surprenant de la part d’un si petit capteur. Il y a toujours quelques petits loupĂ©s au niveau du mode nuit et de la gestion des contrastes, mais rien qui n’entache rĂ©ellement l’expĂ©rience.

La GoPro Hero 10 Black est Ă©galement un exemple Ă suivre pour ce qui est de la stabilisation, d’autant plus que ce modèle y apporte des amĂ©liorations non nĂ©gligeables. Avec la version 4.0 du mode HyperSmooth, l’action cam peut combiner stabilisation, champ de vision large et tournage en 4K 60 i/s, voire en 5,3K 30 i/s. Le mode « maintien de l’horizon » a lui aussi Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©, la GoPro conserve dĂ©sormais une image droite lorsqu’elle penche Ă moins de 45°. Enfin, citons les modes Burst, Night Lapse, Time Lapse et Live Burst qui ajoutent un peu plus de crĂ©ativitĂ© aux contenus vidĂ©o.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la GoPro Hero 10 Black.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’annĂ©e 2024 se dĂ©roule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles Ă tout le monde. Les offres sont exclusivement rĂ©servĂ©es aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement Ă Amazon Prime ?

Pour bĂ©nĂ©ficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’ĂŞtre membre Amazon Prime. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ©s au service, vous n’avez rien de plus Ă faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bĂ©nĂ©ficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous ĂŞtes Ă©tudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas Ă©tĂ© abonnĂ©s au service depuis un certain temps.

