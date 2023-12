GoPro Hero 10 Black : encore plus une valeur sûre des action cam après 50 % de réduction

Envie d’une action cam pour Noël ? Eh bien, sachez que la Hero 10 Black fera très bien l’affaire. Elle est d’ailleurs proposée à seulement 279 euros contre 529 euros à sa sortie.

La GoPro Hero 10 Black date certes de 2021, ce modèle reste une très bonne référence à conseiller, notamment pour celles et ceux qui souhaitent se filmer en 4K ou en Full HD en vadrouille (et même sous l’eau). Elle est idéale pour une première action cam et perd près de 50 % de son prix grâce à cette offre sur Amazon.

Ce qu’on apprécie de la GoPro Hero 10 Black

Son étanchéité et son format pratique à transporter

Filme en 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps et en 2,7K en 240 fps

Une bonne stabilisation en vidéo

À sa sortie, l’action cam Hero 10 Black de GoPro était proposé à 529 euros. Aujourd’hui, elle se négocie à 279 euros sur le site Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la GoPro Hero 10 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 10 Black au meilleur prix ?

Petite, mais costaud

La GoPro Hero 10 Black n’est certes pas la dernière action cam de la marque, celle-ci a encore de bons restes. Son apparence ne changement pas grandement de ses prédécesseurs, elle s’allège tout de même de 5 g et pèse 153 g seulement. Elle s’accompagne d’un écran tactile à l’arrière et à l’avant pour visualiser des informations, comme la batterie, ou le mode utilisé.

Cette caméra d’action profite d’une conception robuste pour vous suivre dans toutes vos aventures et résiste aux chocs. La nouveauté sur ce modèle est l’ajout d’un verre hydrophobe et hydrofuge, censé être plus résistant aux rayures et moins sujet aux images fantômes. Concrètement, cette lentille montre surtout une belle résistance aux gouttes d’eau qui pourraient gâcher certains plans tournés à la sortie de l’eau.

Une action cam satisfaisante pour immortaliser vos exploits

Avec cette action cam, il est possible d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K à 240 fps. Autant dire que les séquences en ralenti seront d’une excellente qualité, et que les vidéos tournées en général seront toujours aussi riches en détail. Et grâce à son processeur, la navigation dans l’interface est plus fluide, et l’affichage des menus nettement plus rapide qu’autrefois. Le système de stabilisation est très bon, et de nombreuses fonctionnalités ont été améliorées.

Le « HyperSmooth » peut à présent être utilisé avec un plus large choix de définitions. Quant au mode « maintien de l’horizon », lui aussi a été amélioré, atteignant environ 45 degrés. D’autres modes sont aussi de la partie, comme les modes Burst, Live Burst, Time Lapse, Night Lapse, etc, afin d’ajouter encore un peu de créativité à vos séquences. Enfin, l’autonomie de la Hero 10 Black est à la peine. Lors de notre test, elle a pu tenir 48 minutes en 4K à 60 fps (contre 1h15 sur la version précédente), et 1h49 en 1080p à 30 fps au lieu de 2 h 09. Il vaut donc mieux se munir de davantage de batteries pour éviter la panne en pleine session.

Pour comparer la GoPro Hero 10 Black avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures action cam, des marques GoPro ou DJI.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.