Honda e:Ny1 : cette nouvelle voiture électrique a enfin une autonomie décente

Quatre ans après le lancement de la Honda e, le constructeur nippon lève le voile sur sa deuxième voiture électrique, la Honda e:Ny1. Il s'agit de la version de série du concept e:Ny1 Prototype, qui n'est autre que le cousin européen du e-NP1 chinois et un HR-V sans moteur thermique. Elle succède à la Honda e, en doublant son autonomie.

Si tous les constructeurs devront passer à l’électrique en 2035, on ne peut pas dire qu’ils soient tous logés à la même enseigne. Car certains, comme Volkswagen ont déjà une belle avance, tandis que d’autres accusent un retard assez conséquent. C’est par exemple le cas de Toyota, qui ne croit pas en cette motorisation, mais c’est aussi le cas de Honda. Certes, la firme a lancé en 2019 sa petite citadine électrique, mais cela est loin d’être suffisant.

Un HR-V électrique

Car celle-ci affiche une autonomie dépassant à peine les 200 kilomètres, similaire à celle de la Dacia Spring. Ce qui est évidemment trop faible, surtout quand on sait que la majorité des automobilistes français veulent pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge. Mais le constructeur l’a compris et veut développer sa gamme électrique dans le futur. C’est ainsi qu’il a dévoilé en mars 2022 le concept e:Ny1 Prototype, annonçant un modèle de série prévu pour 2023. On y est donc enfin et la marque a tenu sa promesse.

C’est donc dans un communiqué que celle-ci officialise enfin l’arrivée de son nouveau SUV électrique, dont le nom n’a pas vraiment changé : Honda e:Ny1. Il s’agit de son 2ème modèle zéro-émission (à l’échappement), afin de conquérir le segment B.

De quoi rivaliser avec les Peugeot e-2008, Hyundai Kona et autres Jeep Avenger, entre autres, sans parler de la Tesla Model Y. Pour cela, ce nouvel arrivant dans la gamme mise notamment sur un style très sobre, repris quasiment trait pour trait du concept-car. Des lignes modernes qui ne sont pas sans rappeler celles du nouveau HR-V récemment lancé dans la gamme. Le SUV inaugure également la nouvelle identité électrique de la marque.

Cela passe notamment par l’arrivée de badges « H » inédits et maintenant de couleur blanche, que l’on retrouve sur la calandre, les roues et sur le volant. À l’arrière, le nom Honda sur la hayon est inscrit dans une toute nouvelle police, qui sera ensuite déployée sur tous les prochains modèles électriques de la marque.

Un poste de conduite moderne

La firme japonaise a également dévoilé des photos du poste de conduite de son nouvel arrivant. Celui-ci se veut là aussi très moderne et s’offre une grande dalle tactile de 15,1 pouces en position verticale, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Celle-ci qui n’est pas sans nous rappeler celle de la Tesla Model S à ses débuts ainsi que du nouveau Ford Explorer, entre autres.

Elle est associée à un combiné numérique dont la taille n’a pas encore été communiquée, de même que le volume du coffre. Les journalistes d’Automobile Propre évoquent entre 344 et 361 litres, tandis que la longueur du SUV est annoncée à 4,39 mètres, soit cinq centimètres de plus que le HR-V. La hauteur est en hausse de centimètres, avec une garde au sol qui en mesure 19,5 afin de loger les batteries sous le plancher.

L’empattement reste quant à lui inchangé par rapport au SUV thermique, affiché à 2,61 mètres. De quoi loger assez confortablement jusqu’à cinq occupants. Les journalistes ayant pu découvrir la voiture en avant-première déplorent cependant la disparition des Magic Seat, dont l’assise pouvait se relever et contre le dossier afin de créer un espace de chargement supplémentaire derrière les sièges avant. À l’image de ce que propose la nouvelle Zeekr X.

Une autonomie plus que correcte

Ce nouveau Honda e:Ny1 repose sur une nouvelle plateforme baptisée e:N Architecture F développée par la marque et promettant un centre de gravité bas, une haute rigidité et un plancher aérodynamique. Des points importants qui permettent au SUV électrique d’afficher une autonomie assez conséquente, annoncée à 412 kilomètres selon le cycle WLTP.

De quoi mieux rivaliser avec les stars du segment, alors que la Peugeot e-2008 restylée peut désormais parcourir 400 kilomètres en une seule charge. Il faut compter 45 minutes pour que la batterie du e:Ny1 passe de 10 à 80 % sur une borne rapide (ce n’est pas vraiment rapide), pour une capacité de 68,8 kWh. Automobile Propre évoque 62 kWh nets pour ce pack fourni par CATL. De quoi estimer une consommation théorique d’environ 15 kWh / 100 km, sans prendre en compte les pertes liées à la recharge. C’est correct, mais sans plus.

La puissance de charge serait quant à elle de 78 kW maximum en courant continu et de 11 kW en courant alternatif. On sait également que ce nouveau SUV électrique possède un moteur électrique de 150 kW, ce qui équivaut à 203 chevaux environ, pour un couple de 310 Nm. Le 0 à 100 km/h n’a pas été communiqué, mais Honda promet « des accélérations et décélérations à la fois fluides et confortables« . Ce qui est le cas de la plupart des voitures électriques du marché, en raison de leur couple instantané.

Quelle date de lancement ?

Pour le moment, Honda n’a pas précisé à quelle date ce e:Ny1 serait commercialisé, mais les journalistes parlent d’un lancement au cours de l’été. Son tarif n’est pas connu, mais il devrait sans aucun doute tourner autour des 35 000 euros et serait éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Bien que celui-ci soit amené à évoluer, et pourrait ne plus être accordé aux véhicules produits en dehors d’Europe.

En parallèle, le constructeur travaille également au développement d’une inédite voiture électrique fonctionnant également à l’hydrogène. Ce qui n’est pas forcément une idée très pertinente, notamment du point de vue de l’environnement.

