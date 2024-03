12 800 € de réduction pour la nouvelle voiture électrique de Honda, mais il faudra se dépêcher

Honda vient d'annoncer une remise impressionnante, de 12 800 euros, pour sa nouvelle voiture électrique, la e:NY1. Les tarifs démarrent désormais à 32 900 euros, au lieu de 45 700 euros il y a encore quelques heures. Mais il faudra se dépêcher, car la remise n'est que temporaire.

La Honda e:NY1 est la nouvelle voiture électrique du constructeur japonais. Nous avons pu l’essayer il y a quelques semaines. C’est une bonne voiture électrique, mais avec un tarif totalement déconnecté de la réalité. La bonne nouvelle, c’est que Honda vient de casser le prix de sa e:NY1 en France, comme nous l’apprend le communiqué de presse récemment publié.

12 800 euros de remise

Dans le détail, Honda propose une remise assez hallucinante de 12 800 euros sur les deux finitions (Advance et Executive). De quoi faire tomber les prix à respectivement 34 900 et 32 900 euros au lieu des 47 700 et 45 700 euros habituellement réclamés par les concessionnaires. Attention toutefois : du fait de sa fabrication japonaise, la Honda e:NY1 n’a pas le droit au bonus écologique de 4 000 euros.

Ce nouveau tarif remisé est valable du 19 mars au 30 juin 2024. De quoi laisser suffisamment de temps aux clients éventuels pour passer à la caisse. Cette remise hors norme et sur une aussi longue période de temps prouve un aveu de faiblesse de la part du constructeur japonais.

Rien d’étonnant, car en face, la concurrence est rude. La Tesla Model Y est disponible à partir de 42 990 euros (et a le droit au bonus). Volkswagen, de son côté, a fait chuter les prix de son ID.4. Et chez Renault, le nouveau Scenic E-Tech électrique fait clairement de l’ombre au SUV compact de Honda.

Et après juin 2024 ?

Il semble donc que Honda souhaite faire du volume et utilise cette remise pour augmenter les exemplaires d’e:NY1 en circulation pour faire connaître le modèle. Mais il est difficile d’imaginer un rétablissement des prix après le 30 juin 2024. À moins qu’Honda France réussisse à vendre d’ici là le nombre d’exemplaires qui étaient prévus pour l’hexagone sur l’année 2024.