Honda e:Ny 1 : voici à quoi devrait ressembler son premier SUV électrique

Après l’adorable Honda e, la firme nippone travaille au développement de son premier SUV électrique, annoncé par le concept e:Ny1 Prototype.

Si certains constructeurs possèdent déjà une belle gamme de véhicules électriques, dont Volkswagen et Audi, entre autres, la grande majorité n’en propose alors qu’un seul. Un certain retard que l’on peut notamment voir du côté des marques nippones, qui commencent néanmoins tout doucement à étoffer leur catalogue branché afin d’être prêts pour le durcissement des normes dans les prochaines années.

Parmi elles, citons tout particulièrement Honda, qui n’est pas vraiment un exemple en termes d’électrification. Certes, la firme japonaise possède quelques modèles hybrides, dont les CR-V et autres HR-V. Mais pour trouver un modèle zéro-émission, il faut se lever tôt. Car à part la petit Honda e et sa faible autonomie, la firme est bien pauvre en véhicules électriques.

Un SUV compact

Mais cela serait sur le point de changer, alors que le constructeur n’a de toute façon pas d’autre choix que de se conformer aux règles s’il souhaite perdurer sur le marché européen. Si nous ne sommes pas prêts de voir une gamme 100 % électrique pour le moment, voilà qu’Honda lève le voile sur un concept inédit, annonçant son 2e modèle zéro-émission, qui devrait débarquer en 2023.

Baptisé e:Ny1 Prototype, celui-ci prend alors la forme d’un SUV compact, dont les lignes ne sont d’ailleurs pas sans nous rappeler celles du tout nouveau Honda HR-V. Un style très conventionnel et nettement moins mignon que celui de la Honda e, mais qu’importe, car ce nouveau venu a surtout pour but de séduire une vaste clientèle. Il était donc important de lui donner des lignes relativement sobres.

De nombreux rivaux

Visant avant tout les familles, ce nouveau SUV électrique devrait sans aucun doute afficher une autonomie plus élevée que celle de la Honda e, qui plafonne à 200 kilomètres seulement. Si les données techniques n’ont pas encore été annoncées, la version du concept pourrait reprendre la mécanique du HR-V électrique lancé en Chine. Pour rappel, ce dernier développe 201 chevaux et peut parcourir environ 510 kilomètres pour une vitesse limitée à 150 km/h.

Il ne reste plus qu’à patienter avant d’en savoir plus sur cette étude de style, dont l’intérieur n’a pas encore été révélé. Quoi qu’il en soit, la version de série du SUV aura fort à faire à sa sortie, faisant face à une concurrence rude composée entre autres des Tesla Model Y, Peugeot e-2008 et Opel Mokka-e, ainsi que du Hyundai Kona Electric, pour ne citer qu’eux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.