Pourquoi il ne faut pas acheter la nouvelle voiture électrique de Honda pour les longs trajets

Lancée il y a peu, la nouvelle voiture électrique Honda e:Ny1 rencontre de gros soucis avec la recharge rapide en raison d'un problème lié au système de refroidissement. De quoi grandement compliquer son lancement, d'autant plus qu'elle n'est pas vraiment donnée...

Si certains constructeurs sont déjà bien avancé sur l’électrification de leur gamme, comme Volkswagen ou encore BYD, actuellement numéro 2 dans le domaine, ce n’est pas le cas de tout le monde. On pense par exemple aux constructeurs japonais, encore un peu à la traîne, notamment face à leurs concurrents chinois.

Un gros souci

Outre Toyota, qui ne croyait jusqu’à peu pas à cette motorisation mais qui commence à changer d’avis c’est aussi le cas de Honda. Certes, la firme s’est déjà lancée dans l’électrique avec sa petite Honda E, lancée en 2019, mais cette dernière n’a pas vraiment rencontré le succès attendu. Et ce notamment en raison de son autonomie jugée trop faible, tournant autour des 200 kilomètres selon le cycle WLTP.

Ce qui a sans doute précipité son départ à la retraite, d’autant plus que la citadine électrique ne sera pas remplacée. Mais le constructeur doit tout de même proposer des modèles zéro-émission (à l’échappement), alors qu’il ne pourra plus vendre de voitures thermiques et hybrides en 2035. C’est ainsi que la marque a dévoilé un peu plus tôt dans l’année sa e:Ny1, dont le nom se prononce « anyone« , soit « n’importe qui » dans la langue de Molière.

Sur le papier, le SUV est plutôt intéressant avec son autonomie affichée à 412 kilomètres WLTP, bien que sa grosse batterie de 68,8 kWh ne soit pas forcément idéale. Mais dans la pratique, il y a un gros point noir qui risque de freiner très fortement le lancement de ce nouvel arrivant. C’est en tout cas ce qu’ont remarqué les journalistes des sites Challenges et Automobile Propre, qui ont pris en main l’e:Ny1 pour un essai longue durée.

L’occasion pour ces derniers de tester notamment la recharge rapide du SUV électrique, afin de voir s’il tient bien ses promesses. Pour mémoire, le temps nécéssaire pour remplir la batterie de 10 à 80 % est annoncé à 45 minutes. Ce qui reste assez long par rapport à certains concurrent, mais pas abusif pour autant. Mais ça, c’est la théorie. Car la pratique n’est pas tout à fait pareil.

Une charge très lente

En effet, les journalistes ont remarqué que la courbe de recharge était particulièrement étonnante. S’il est normal que celle-ci varie et qu’elle chute passé les 80 %, celle de la e:Ny1 est bien différente. Si le SUV peut encaisser une puissance maximale de 78 kW, on voit sur le graphique d’Automobile Propre qu’elle n’atteint en réalité que 74 kW. Ce qui ne change pas grand chose dans les faits. D’autant plus que ce n’est pas le plus grave.

Et pour cause, ce qui est bien plus alarmant, c’est que la courbe chute fortement à partir de 80 %, avec 23 kW. Et ce alors que les mesures ont été effectuées dans des conditions optimales, puisque l’on sait que le froid ralentit fortement la charge. Pire encore, la puissance descend ensuite à seulement 11 kW à partir de 90 % de charge. Ainsi, les journalistes expliquent qu’il faut compter 1h53 pour une recharge jusqu’à 100 %.

Ce n’est pas tout, car le SUV peut récupérer seulement 136 kilomètres en une demie-heure de charge, ce qui reste assez moyen, tandis que certains comme le MG ZS EV font mieux. Et c’est encore pire quand il fait chaud selon les journalistes, qui avaient également noter une forte baisse de la puissance. La raison de tous ces soucis de charge trop lente serait donc liée au système de refroidissement de la batterie, qui ne serait pas efficace.

Ainsi, le 10 à 80 % passe de 41 minutes lorsque tout va bien, à 1h24 en cas de surchauffe de la batterie. Cela peut intervenir en cas de température ambiante élevée, mais aussi lors de longs trajets autoroutiers, qui nécessitent plusieurs arrêts recharge.

Reste désormais à savoir si Honda va rapidement corriger le problème. D’autant plus que le SUV électrique reste assez cher, puisqu’il débute actuellement à partir de 47 700 euros, un tarif qui le prive du bonus écologique de 5 000 euros.