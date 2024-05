La seule voiture électrique de Honda devrait changer de nom pour une raison étonnante

Dévoilé l’an dernier, le Honda e:Ny1 ne devrait finalement pas conserver ce nom, jugé trop difficile à prononcer pour certains clients. Le SUV électrique pourrait alors prendre l’appellation Y1 en Europe.

Si certains constructeurs sont très en avance sur leur plan d’électrification, comme Volkswagen ou encore BYD, qui avait dépassé Tesla en début d’année, d’autres sont en revanche un peu à la traîne. C’est par exemple le cas de Toyota, mais aussi de Honda.

Un nouveau nom à venir

Et pour cause, le constructeur japonais a lancé sa première voiture électrique en 2019. Il s’agissait de la petite Honda e, dont la carrière a finalement pris fin l’an dernier, en raison de ventes décevantes. Il faut dire que malgré son charme indéniable, la citadine embarquait une batterie bien trop petite et affichait une autonomie trop faible, sous les 200 kilomètres. À l’heure où les conducteurs exigent au moins 400 kilomètres, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais voilà qu’en parallèle, la firme dévoilait son second modèle zéro-émission (à l’échappement).

Il s’agit du e:Ny1, qui devient donc la seule voiture électrique de la gamme et dont le nom – prononcé « Anyone » – signifie « n’importe qui » dans la langue de Shakespeare. Une appellation qui veut prouver que le SUV est accessible à tous, mais qui n’est pourtant pas facile à porter. Non pas que le SUV est finalement bien trop cher, d’autant qu’il a récemment profité d’une belle remise de 12 800 euros, mais pour une tout autre raison. Et si cette dernière peut prêter à sourire, elle devrait avoir un impact important sur la carrière du véhicule.

L’information a été relayée par les journalistes du site britannique Autocar, qui indique que le Honda e:Ny1 va en fait tout simplement changer de nom. Et la raison est étonnante. En effet, ce dernier est notamment commercialisé en Chine, mais il y a un problème : les clients n’arrivent pas à prononcer son patronyme. C’est ce qu’indique une source proche du dossier, dont le nom n’a pas été révélé. Mais à quoi faut-il s’attendre pour le SUV électrique ? D’abord, il faut savoir que le changement n’arrivera pas tout de suite, mais lors du restylage.

Néanmoins, la date de celui-ci n’a pas encore été dévoilée avec précision, et l’on sait simplement qu’il interviendra au cours de l’année prochaine. Ce qui peut paraître un peu tôt, puisque le véhicule n’est pas arrivé il y a très longtemps en France. Ce dernier a d’ailleurs connu des débuts difficiles, avec quelques soucis liés à la recharge rapide, qui ont probablement été corrigés depuis.

Une nomenclature retravaillée

Les journalistes d’Autocar rappellent que Honda a dévoilé sa nouvelle stratégie de noms lors du dernier salon de Pékin, qui a ouvert ses portes le 25 avril dernier. À cette occasion, le constructeur a levé le voile sur sa nouvelle série de véhicules baptisé « Ye », qui sera notamment composée des Ye P7 et Ye S7. Ces derniers devraient d’ailleurs donner quelques-uns de leurs éléments de design au futur e:Ny1 restylé, qui reste encore très mystérieux pour le moment.

En Chine, le SUV pourrait donc prendre le nom de P1 ou S1, en fonction de la joint-venture qui sera chargée de sa production, ce qui risque cependant de créer une confusion avec la McLaren ou l’Audi du même nom. Or, on sait à quel point le constructeur allemand protège ses appellations, comme nous l’avons vu lors de la bataille judiciaire qui l’a opposé à Nio avec ses ES6 et ES8. C’est ainsi qu’en Europe, le SUV japonais pourrait être renommé Y1, afin d’éviter tout problème.

En revanche, et comme le précise Autocar, le nouvel e:NS 2, qui prend la forme d’un SUV rival de la Tesla Model Y devrait conserver son nom encore quelque temps, alors qu’il vient tout juste d’être lancé en Chine. Mais il n’est pas exclu que ce dernier change lors du restylage, qui devrait arriver bien plus tard, à une date encore inconnue pour le moment. Il devrait faire d’abord son arrivée en Europe, avec sa batterie de 68,8 kWh et ses 545 kilomètres d’autonomie.