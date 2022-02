Honor MagicBook 16 (2022) lancé en France : beau design, écran 144 Hz et productivité

Honor dévoile en France son nouveau PC portable, le MagicBook 16 (2022) qui mise sur un design en aluminium soigné, un écran 144 Hz et des performances solides pour la productivité.

Honor rafraîchit sa gamme de PC portables avec un nouvel arrivant : le MagicBook 16 (2022). Dans son communiqué, la marque insiste beaucoup sur le soin apporté au design de l’appareil et aux performances solides qu’il peut proposer.

Concernant l’esthétique, on ne peut s’empêcher de constater de fortes similitudes avec le châssis du Huawei MateBook 16 (non lancé en France). Rappelons que Honor a été une filiale de Huawei avant de prendre son indépendance. Malgré cette ressemblance, le MagicBook 16 2022 propose quelques différences sur ses caractéristiques.

Design en aluminium et écran 144 Hz

Ce PC portable jouit d’un design en aluminium et pèse 1,84 kg. Il propose aussi un écran IPS de 16,1 pouces promettant une luminosité allant jusqu’à 300 nits. Surtout, on retient le fait que la dalle propose un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

Avec cet atout, on pourrait croire que Honor cherche à séduire un public gamer, mais cette piste est remise en cause par l’absence d’un GPU pensé pour les jeux vidéo. Le mot d’ordre du MagicBook 16 serait donc plutôt la productivité en offrant une belle fluidité d’affichage sur les logiciels que l’utilisateur va consulter pendant sa journée de travail.

L’angle de vision à 170 degrés et l’espace colorimétrique sRGB couvert à 100 % viennent compléter le tableau.

Les performances à l’honneur

À l’intérieur du PC, on retrouve un processeur signé AMD : le Ryzen R7-5800H. Au programme, « une augmentation des performances allant jusqu’à 26 % par rapport à la génération précédente ». La marque évoque aussi une amélioration de 16 % des performances graphiques. Avec une fréquence allant jusqu’à 4,4 GHz, l’emphase est mise sur la capacité de gérer des tâches lourdes efficacement pour booster la productivité.

Le Honor MagicBook 16 (2022) s’équipe aussi d’un espace de stockage de 512 Go et de 16 Go de RAM double canal et d’un stockage de 512 Go. Un mode Performances (Fn+P sur la clavier) permet d’accroître encore plus la puissance de l’ordinateur. À cela s’ajoute la promesse d’une très bonne dissipation de la chaleur.

Quant à la batterie de 56 Wh, elle se targue d’une autonomie de 8 heures pour le travail de bureau quotidien (8,8 heures sur de la lecture vidéo en 1080p). Le chargeur de 65 W peut redonner 50 % d’énergie en 30 minutes. Pour les 100 %, comptez 1,5 heure.

Windows 11 est de la partie, tout comme le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5.1. N’oublions pas le lecteur d’empreintes intégré au bouton d’allumage.

Prix et date de sortie du Honor MagicBook 16 2022

Vous trouverez le Honor MagicBook 16 (2022) en gris à partir du 1er mars en France au prix conseillé de 999 euros chez Cdiscount, Amazon et sur le site de la marque. Vous pouvez profiter d’une réduction de 100 euros si vous l’achetez pendant les deux premières semaines de commercialisation.

