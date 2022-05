Honor MagicBook 16 (2022) : cet ultrabook premium perd 120 € de son prix

Le Honor MagicBook 16 2022 est un PC portable fraîchement arrivé sur le marché. Plus puissant que son prédécesseur, il apporte son lot de nouveautés et bénéficie d’une réduction sur Amazon. Son prix passe de 999,90 à 879,90 euros.

Généralement plus abordable que les PC portables concurrents, les MagicBook de Honor plaisent aussi par leur conception élégante et leurs performances solides. C’est le cas par exemple du dernier MagicBook 16, qui s’appuie sur un design en aluminium soigné, un processeur AMD de dernière génération ainsi qu’un bel écran de 144 Hz. Proposé à un bon rapport qualité-prix à sa sortie, cet ultrabook premium s’affiche déjà à un meilleur prix grâce à cette réduction de 120 euros.

Le MagicBook 16 2022 est intéressant pour…

Sa conception premium

Sa grande dalle IPS Full HD à 144 Hz

Le combo Ryzen 5 5600H + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Son chargeur de 65 W : 50 % d’énergie récupérée en 30 minutes

Un successeur qui monte en gamme

Honor est certes indépendant de Huawei, on ne peut s’empêcher de trouver des similitudes esthétiques entre les deux constructeurs. Avec le MagicBook 2016, Honor mise sur un design en aluminium soigné avec de très belles finitions. Côté écran, on a droit à une dalle IPS de 16,1 pouces FHD avec une luminosité allant jusqu’à 300 nits. Avec l’écran FullView, vous obtiendrez un rapport écran-châssis de 87,3 % avec des bords fins. Parfait donc pour réaliser du multitâches, sa grande dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Résultat : la navigation dans l’interface est fluide en permanence.

Et malgré ses 16,1 pouces, il est idéal pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer. Son châssis en aluminium permet de garantir aussi la légèreté, sans sacrifier l’élégance et la sensation de qualité supérieure. On note également la connectique fournie, avec deux ports USB-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI 2.0 et une prise jack. Le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5.1 sont également de la partie.

Une configuration booster

Pour rendre son laptop plus durable et performant dans le temps, Honor a fait le choix d’équiper son MagicBook 16 d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H avec une fréquence allant jusqu’à 4,4 GHz. La marque assure un gain de performances jusqu’à 26 % par rapport à la génération précédente, et une amélioration de 16 % des performances graphiques. Cette configuration garantit de bonnes performances pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore faire des travaux créatifs comme de la retouche photo.

En revanche, si la dalle propose du 144 Hz, on ne retrouve pas de GPU pensé pour les jeux vidéo. Sur cet ultrabook, l’expérience utilisateur sera bien fluide, où on va apprécier la présence de 16 Go de RAM et d’un SSD NVMe M.2 de 512 Go pour garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows en quelques secondes. Quant à l’autonomie, la firme chinoise promet une autonomie de 8 heures sur son ultrabook — de quoi être productif une journée loin d’une prise. On va surtout apprécier la présence de la charge rapide de 65 W qui va permettre de récupérer la moitié de la batterie en 30 minutes. En revanche, il faudra compter une heure et demie pour les 100 %. Notez que ce modèle profite nativement de Windows 11 avec toutes ses nouveautés.

