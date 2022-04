MagicBook 16 (2022) à 899 euros : pourquoi c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment ?

Le MagicBook 16 2022 est disponible depuis quelques jours à l’achat au prix plancher de 899 euros. Avec ce nouveau PC, Honor propose l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

D’abord connu pour ses smartphones, Honor a réussi à se faire une place dans le monde des PC portables depuis 2 ans maintenant. Son domaine ? Les PC flagship-killer. Des PC portables puissants, bien construits, avec de beaux écrans et systématiquement vendus à des prix planchers.

Honor revient donc avec un MagicBook 16 (2022) qui applique à la lettre cette formule. La promesse est alléchante cette année : processeur AMD de dernière génération, bel écran de 16 pouces 144 Hz, charge rapide 66 Watts, le tout pour un prix de lancement sous la barre des 900 euros. Aucun concurrent n’aligne autant d’arguments à ce tarif. Mieux, en l’achetant sur le site officiel de Honor, un sac à dos permettant de transporter le PC est offert gratuitement.

Un PC pensé pour le confort

Il y a des achats qu’on ne veut pas faire tous les ans ou tous les deux ans. Le PC portable de la maison par exemple. On veut qu’il soit à la fois assez grand pour regarder une série tranquillement, assez performant pour ne pas ramer pendant les périodes de télétravail et surtout qu’il dure. Le MagicBook 16 est ce portable-là.

Le MagicBook 16 c’est d’abord un grand écran de 16 pouces (de définition Full HD) pensé pour le confort de visionnage. Ses bordures d’écran sont toutes petites, sa dalle IPS possède un traitement antireflet et sa colorimétrie est excellente (couverture de 100 % de l’espace colorimétrique sRGB).

Cette année, Honor est allé un cran plus loin puisqu’il a monté la fréquence de rafraîchissement à 144 Hz maximum. Associé à Windows 11 — installé nativement sur le PC — qui gère désormais les taux de rafraîchissement élevé, c’est l’assurance d’avoir une interface extrêmement fluide en permanence.

Une fiche technique musclée, pour durer de nombreuses années

Sous le capot se trouve tout simplement le meilleur processeur AMD pour portable du moment : le Ryzen 5 5600H. C’est un processeur de milieu de gamme particulièrement efficace que l’on retrouve sur tous les bons PC portables de ces derniers mois. Il est excellent quand il s’agit de faire tourner plusieurs applications bureautiques à la fois et peut même prendre en charge des applications gourmandes de montage. Le MagicBook 16 n’embarque toutefois pas de carte graphique dédiée : ce n’est pas un PC conçu pour le jeu vidéo.

Pour garantir le minimum de nuisances sonores, Honor a de base légèrement bridé le processeur. De cette façon, l’ordinateur est capable de faire tourner sans problème un navigateur Internet ou lire des vidéos tout en économisant la batterie. Mais si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez à tout moment débrider le processeur en passant le MagicBook 16 en mode performance. Tout ce qu’il y a à faire est d’appuyer sur la combinaison de touches Fn+P.

Autre bon point en faveur de la fiche technique du MagicBook 16 : Honor n’a pas fait de concession sur la mémoire. La configuration de base du PC (celle vendue à 899 euros) embarque 16 Go de RAM en dual channel et un SSD NVMe de 512 Go. Un espace de stockage très réactif — NVMe oblige — plus que suffisant pour une utilisation bureautique.

Une connectique complète, des finitions réussies

Et si vous avez besoin d’espace de stockage en plus, il est toujours possible de passer par un disque dur externe en utilisant les ports USB présents sur les tranches du PC. Ils sont au nombre de 4 : deux ports USB Type-A 3.2, deux ports USB Type-C. Ces derniers permettent d’ailleurs, via un HUB, de connecter le PC en Ethernet. Pour le reste, la tranche gauche héberge un port HMDI 2.0 pour brancher un écran externe et la tranche droite un port jack. Notez enfin que le MagicBook 16 est compatible avec le Wifi 6.

Les finitions de ce MagicBook 16 sont excellentes. Le PC mêle habilement aluminium et plastique, ce qui confère un toucher agréable et un aspect haut de gamme. Deux haut-parleurs se trouvent de part et d’autre du clavier et un capteur d’empreinte digitale est placé sur le bouton de mise en marche. Il suffit donc de poser son index dessus pour déverrouiller Windows et accéder à sa session.

Le Honor MagicBook 16 est disponible à la vente depuis quelques jours. Son prix officiel est de 999 euros. Mais pour son lancement, Honor propose une remise immédiate de 100 euros sur son site officiel, faisant passer son prix à 899 euros. Les bons PC portables de 16 pouces ou plus sont systématiquement bien au-dessus de la barre des 1000 euros.

L’autre bon plan PC portable de Honor : le MagicBook X14 à 599 euros

Le MagicBook 16 n’est pas le seul PC qu’Honor s’apprête à sortir dans les prochains jours. Si vous voulez un écran un peu plus petit ou que votre budget est un peu plus serré, le nouveau MagicBook X14 a également droit à une belle réduction pour son lancement.

Pour moins de 600 euros, ce PC portable dispose des caractéristiques suivantes :

Un design d’ultrabook avec un poids de 1,38 kg pour 15,9 mm d’épaisseur

Écran de 14 pouces Full HD aux bordures très fines

Fiche technique musclée : Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et SSD de 512 Go

Chargeur rapide de 65 watts inclus permettant de recharger 70 % de la batterie en une heure

Capteur d’empreinte digitale intégré sur le bouton de mise en marche

Le MagicBook X14 bénéficie actuellement de 200 euros de remise immédiate, faisant passer son prix de 799 euros à 599 euros (avec un sac à dos offert), dans sa version Intel Core i5 associée à un SSD de 512 Go. Ce tarif de 599 euros, mais sans le sac à dos est également disponible chez Amazon.