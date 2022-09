Honor MagicBook 16 : ce puissant laptop doté d’un écran 144 Hz est à -20 %

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable performant capable de tenir dans le temps, sans exploser votre budget, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. Le Honor MagicBook 16 (2022) est actuellement en promotion à 799,90 euros au lieu de 999,90 euros habituellement.

Les MagicBook de la marque Honor sont fortement appréciées pour leurs belles finitions, mais aussi leurs performances et leur endurance. Le MagicBook 16 (2022) fait partie des nouvelles références côté laptop, et regroupe tous ses atouts pour un prix bien plus abordable qu’à sa sortie grâce à cette remise immédiate de 200 euros.

Les avantages du Honor MagicBook 16 2022

Un écran de 16,1 pouces en FHD à 144 Hz

Une configuration musclée : Ryzen 5 + 16 Go + 512 SSD

Sa charge rapide : 50 % d’énergie récupérée en 30 minutes

Au lieu d’un prix barré à 999,90 euros, le Honor MagicBook 16 (2022) bénéficie de 20 % de réduction sur Amazon, et se trouve maintenant à 799,90 euros.

Une conception soignée, et un écran fluide

Pour son MagicBook 16 (2022), Honor mise sur un design en aluminium soigné avec de très belles finitions, qui n’est pas sans rappeler celui des MagicBook de chez Huawei. Cet ordinateur portable parvient à conserver un encombrement léger malgré son grand écran de 16,1 pouces. Il ne mesure que 18,2 mm pour un poids de1,84 kilos seulement. Il pourra vous accompagner sans aucun problème durant vos déplacements, tout en vous permettant de travailler confortablement.

Son véritable atout est au niveau de l’écran. Ici on a droit à une dalle IPS de 16,1 pouces FHD avec une luminosité allant jusqu’à 300 nits. Avec l’écran FullView, vous obtiendrez un rapport écran-châssis de 87,3 % avec des bords fins. Parfait donc pour réaliser du multitâche, sa grande dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Résultat : la navigation dans l’interface est fluide en permanence.

Performant avec une charge rapide efficace

En plus de ce bel écran, le MagicBook16 (2022) s’appuie sur une configuration solide : une puce AMD Ryzen 5 5600H, avec 16 Go de RAM. Avec cette configuration, le laptop d’Honor est donc très à l’aise pour tout type de tâche, même avec les plus exigeants comme le montage photo ou vidéo poussé. Il aura toutefois ses limites pour les jeux vidéo, ce qui est assez dommage quand la dalle propose du 144 Hz. On va apprécier la présence d’un SSD NVMe M.2 de 512 Go pour garantir des temps de chargement réduits et de lancements rapides pour une meilleure fluidité.

Niveau autonomie, le constructeur assure 8 heures d’autonomie en lecture vidéo/navigation Web. Si ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, sachez que ce modèle est compatible avec la charge rapide 65 W. De ce fait, il est capable de récupérer 85 % de sa batterie en 1 heure. Enfin côté connectique, il dispose de deux ports USB-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI 2.0 et une prise jack. Le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5.1 sont également de la partie.

Les meilleurs laptops du moment

Afin de comparer le Honor MagicBook 16 2022 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.